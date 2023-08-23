Трутнев требует быстро ликвидировать последствия подтоплений в Бурятии

В рамках рабочей поездки в Бурятию полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил зоны подтопления Северо-Байкальском районе и дал распоряжения по ликвидации последствий подтоплений в Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.«В зоне подтопления создана комиссия во главе с главой района. Собрана техника со всех, у кого она есть, кто рядом оказались. Поэтому здесь работа в условиях ЧС организована всем миром. То, что завтра пойдут поезда, это результат их работы. Я только хочу сказать спасибо тем людям, которые побросали свои основные дела и занялись восстановлением железной дороги», - сказал Юрий Трутнев.Напомним, в результате подъема уровня воды в реке Холодная 19 августа Северо-Байкальском районе произошел подмыв участка железнодорожного пути Байкало-Амурской магистрали на 1103-м километре на участке Северобайкальск – Новый Уоян. Произошла задержка двух пассажирских, 19 грузовых и одного пригородного поездов. Протяженность поврежденного железнодорожного полотна составила 1 400 метров, повреждены 10 опор контактной сети. Был введён режим ЧС регионального характера.По данным РЖД, ориентировочный срок завершения аварийно-восстановительных работ намечен на 24 августа. Работы проводятся круглосуточно. Организована перевозка пассажиров поездов на аварийном участке автотранспортом. 21 августа перевезено 282 пассажира. На 22 августа прошла перевозка 685 пассажиров. Авиакомпанией «Ангара» совершено два рейса, к месту назначения доставлены 40 человек.В настоящее время задержки поездов нет. Пассажирские составы направляются по объездным путям через Транссибирскую магистраль. Развернуты два пункта временного размещения, сейчас в них размещен 31 человек, в том числе двое детей.По состоянию на вечер 22 августа восстановлено 200 м полотна дамбы (осталось 80 м). Планируется завершить работы по восстановлению дамбы 23 августа. Уложено 975 метров шпальной решетки, проводится отсыпка этого участка пути. В восстановительных работах участвуют 211 человек, 121 единица техники.«По оценкам специалистов, на проведение аварийно-восстановительных работ потребуется 100 тыс кубометров скального грунта. Республиканской комиссией по ликвидации ЧС решено производить добычу грунта на карьере «Холодинский», который находится ближе всего к месту ликвидации подтопления», - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.Решается вопрос по увеличению числа водителей для круглосуточной бесперебойной работы.В пятницу Юрий Трутнев проведет совещание по ликвидации последствий подтоплений в Бурятии и Приморье. «Соберем Росводресурсы, комитет Госдумы, руководство РЖД и всех тех, от кого зависит ликвидация последствий ЧС. Разберемся, кто за что отвечает и, кто что должен финансировать», - сказал вице-премьер.В том числе на совещании планируется обсудить принятие поправок к закону «О защите озера Байкал». Предлагается позволить до 2030 года провести у озера вырубку деревьев для конкретных целей, в том числе для создания противопожарных разрывов, строительства очистных и гидротехнических сооружений и дорог. Актуальность поправок в закон выросла после размытия участка железной дороги на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которое произошло при обрушении дамбы в результате сильных дождей.По словам Алексея Цыденова, местные жители просят ускорить принятие закона. «В поправках целый комплекс вопросов решается: и строительство гидротехнических сооружений и селезащитных сооружений, это строительство очистных сооружений, это создание противопожарных разрывов, это приведение в соответствие земельных отношений, когда у нас лесной фонд де-юре находится прямо поверх существующих населённых пунктов. Эти вопросы решаются.Ну, и вопрос по федеральной автомобильной трассе Москва — Владивосток вдоль Байкала. Нет объезда, это единственная дорога, которая идет с запада на восток. Единственная соединяющая магистраль, единственная дорога, пять аварийных мостов, по которым невозможно провести работы, поскольку нужно срубить какое-то количество деревьев для изменения трассы, расширения подъездов. Эти мосты сейчас в аварийном состоянии, в любой момент могут обрушиться, и встанет автомобильная дорога единственная. В этом году, по сравнению с 2019-м — доковидным, когда было хорошее движение, не было никаких ограничений, грузовой трафик (количество грузовых автомобилей) увеличился ровно в два раза. Это показывает востребованность дороги и то, что закон нужно принимать немедленно.Причем сейчас уже выделены деньги на ремонт мостов. Работы начались и встали. Дальше проводить работы без рубки деревьев невозможно. При этом закон предусматривает пятикратное восстановление: срубили дерево — посади пять. В законе прямо написано — пятикратное восстановление. Поэтому все нормы, которые необходимы именно для защиты природы, там предусмотрены, но при этом решаются обеспечения нормальной жизнедеятельности», - рассказал Алексей Цыденов.«Природоохранная прокуратура следит за исполнением законодательства Российской Федерации. Поэтому, если в законодательстве написано, что центральный экологической зоне те или иные действия осуществлять нельзя, то прокуратура будет следить, чтобы все было по закону. Поправки в закон позволят проводить вырубку деревьев для защиты людей.Есть еще один момент. Байкало-Амурская магистраль вместе с Транссибом перевозит сотни миллионов грузов из европейской части нашей страны на Дальний Восток в страны Азиатско–Тихоокеанского региона. Ее расширению уделяется большое внимание. Об этом мы ещё более подробно будем говорить на Восточном экономическом форуме. Сейчас одна часть магистрали на несколько дней встала. Кто при этом выиграл? Природа выиграла? В зоне подтопления деревья снесло. Сейчас их бульдозерами в рамках чрезвычайной ситуации ломают и рвут. Это не выигрыш для сохранности природы, а наоборот. Надо делать так, чтобы магистраль была безопасной. Это не единственная проблема. У республики таких проблем много. Еще пять мостов находится в аварийном состоянии. В любой момент могут вот также сползти. Законодательство не позволяет их поправить. Есть дороги, которые сейчас нельзя ремонтировать. Все эти вопросы мы обсудим на совещании в Москве», - сказал Юрий Трутнев.Фото: egov-buryatia.ru