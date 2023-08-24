Селенга в Улан-Удэ подросла еще на сантиметр

По данным мэрии Улан-Удэ, за минувшие сутки уровень воды в Селенге вырос еще на сантиметр, достигнув отметки в 257 см. Уда прибавила 3 см, сейчас уровень воды в этой реке составляет 215 см.Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см. Селенга уже превысила этот показатель на 27 см, а Уда почти приблизилась к выходу на пойму.Фото: «Номер один»