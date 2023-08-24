Общество 24.08.2023 в 09:46
В Бурятии помощь участникам СВО стала доступнее
У фонда «Защитники Отечества» появились представители во всех районах республики
Текст: Константин Воронов
Фонд «Защитники Отечества» опубликовал список своих представителей и их контактные данные во всех районах Бурятии. Теперь получить помощь ветеранам СВО и их родственникам стало еще проще.
«В каждом районе у нас есть социальные координаторы, кроме Муйского района. В некоторых районах работают даже по два-три координатора. Они активно включены в работу с общественными организациями», - рассказала Ольга Лоцман, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».
Фонд «Защитники Отечества» занимается персональным социальным сопровождением ветеранов, участников СВО и их родственников. Сотрудники фонда могут помочь получить медицинскую и социальную реабилитацию, психологическую помощь, лекарства, технические средства реабилитации, оформить санаторно-курортное лечение, а также пройти переобучение и трудоустроиться.
Со списком всех координаторов фонда «Защитники Отечества» в районах республики, с их номерами телефонов, адресами и временем работы можно ознакомиться по ссылке.
«В каждом районе у нас есть социальные координаторы, кроме Муйского района. В некоторых районах работают даже по два-три координатора. Они активно включены в работу с общественными организациями», - рассказала Ольга Лоцман, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».
Фонд «Защитники Отечества» занимается персональным социальным сопровождением ветеранов, участников СВО и их родственников. Сотрудники фонда могут помочь получить медицинскую и социальную реабилитацию, психологическую помощь, лекарства, технические средства реабилитации, оформить санаторно-курортное лечение, а также пройти переобучение и трудоустроиться.
Со списком всех координаторов фонда «Защитники Отечества» в районах республики, с их номерами телефонов, адресами и временем работы можно ознакомиться по ссылке.
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