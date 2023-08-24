Осенью селам у Байкала могут позволить строить туалеты и расширять кладбища

Депутаты Госдумы посетили Кабанский район Бурятии и пообщались с местными жителями по вопросам совершенствования законодательства в области защиты озера Байкал. Они провели ряд выездных совещаний и посетили объекты инфрастуктуры, попадающие под ограничения в Прибайкальском и Баргузинском районах, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Поездку депутаты начали с осмотра перспективных и действующих объектов реконструкции федеральной автодороги Р-258 «Байкал» - мостов через реки Большая речка, Толбазиха, Большая Осиновка, Переемная. Посетили в селе Выдрино участок под автодорогу для ТОР «Бурятия». Однако, ее строительство невозможно начать в связи с зарастанием лесными насаждениями в границах населенного пункта, вырубить деревья для прокладки дороги нельзя из-за действующего природоохранного законодательства.«Вот мы с вами проехали по дороге Улан-Удэ – Иркутск, по южному побережью Байкала. Здесь 5 аварийных мостов, и в любой момент каждый из этих мостов может сложиться. Есть деньги на реконструкцию мостов, есть проектно-сметная документация, работы на часть мостов уже законтрактованы, но они не ведутся, потому что нужно расширить подходы к мостам, и нужно срубить какое-то количество деревьев. Нельзя. Вот, к примеру, у нас сейчас на БАМе прорыв дамбы, с учетом нашего законодательства не смогли мы ее сделать. В итоге произошел размыв БАМа, БАМ стоит. Вся страна от этого теряет огромные средства, и кому от этого хорошо? А это (дорога Улан-Удэ – Иркутск – прим.) единственная автомобильная дорога с востока на запад. Если мост обрушится, его за неделю не восстановить. Это будет закрытие автомобильного движения надолго. А у нас только грузовое движение в этом году, по сравнению с доковидным 2019 годом, выросло в два раза. И это огромные объемы движения, это экономические связи не только внутри республики, но и российские в целом», - отметил Алексей Цыденов.Глава Бурятии подчеркнул, что поправки в закон предусматривают пятикратное восстановление леса - за каждое срубленное дерево при строительстве инфраструктуры. Законодательство в случае принятия поправок в закон о Байкале будет накладывать обязательство посадить 5 деревьев взамен.В селе Клюевка, где депутаты пообщались с населением, остро стоит вопрос с расширением кладбища, так как его предел давно исчерпан. На эти цели поселению необходим участок земли площадью 3 гектара, но его невозможно выделить из-за пересечения с лесом. Ограничения на рубку леса накладывает закон о Байкале. Тем временем, граница действующего кладбища подошла прямо к берегу озера. Летом уровень озера может подниматься ежедневно на 6 см и подмывать захоронения. В селе Выдрино местные жители пожаловались на проблему узаконения земель в пределах границ населённого пункта также из-за нахождения в границах лесного фонда.«Остро стоит вопрос оборота земель, здесь у нас в населенных пунктах есть, где лесной фонд юридически накладывается прямо на существующие поселения, где дома стоят десятилетиями. Например, селу Сухая вообще 200 лет, так весь поселок юридически считается лесным фондом, и у людей нет никаких прав. Это просто технические ошибки. Понятно, что в 80-х годах, когда устанавливали границы лесных кварталов, тогда не было ни спутниковых карт и тому подобного. Но сейчас технически ее исправить невозможно, нельзя сделать перевод земель», - пояснил Алексей Цыденов.Ограничения, накладываемые законом о Байкале, тормозят развитие существующих инвестпроектов, и снижают привлекательность для потенциальных инвесторов. Инвесторы в Кабанском районе заключили договоры в рамках ТОР и готовы развивать населенный пункт, экономику, создавать рабочие места для местных жителей. Но у них есть ограничения, связанные с экологической экспертизой по ведению хозяйственной деятельности. Водные ограничения также не позволяют развивать сельхозугодия, здесь практически нет пастбищ. Поэтому жители почти не занимаются сельским хозяйством.На встрече с населением также поднимался вопрос строительства очистных сооружений.«Но мы здесь не можем построить очистные, потому что, чтобы их построить, нужно спилить какое-то количество деревьев, чтобы построить сами очистные, провести к ним линию электропередач, дорогу, трубопровод. Но опять же, мы посадим взамен в 5 раз больше деревьев. И зато стоки в Байкал будут очищены. Это же хорошо. В чем проблема? Почему нельзя этого сделать? И законопроект как раз позволяет это сделать, он уже прошел первое чтение, - сказал глава республики.Алексей Цыденов подчеркнул, что ограничения также не позволяют организовать уборку мусора и даже поставить туалеты на берегу на законных основаниях, потому что они считаются капитальным строительством, которое запрещено. В центре Выдрино также нельзя построить дорогу.Как отметил председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, поправки в закон необходимо принять для комфортной жизни людей и улучшения инвестиционного климата. Поправки предусматривают снятие именно тех ограничений, которые препятствуют развитию прибрежных районов, которые перечислили их жители.«Что будет дальше в самих населённых пунктах, остановятся они в падении численности населения или зафиксируются и будут расти? Рост - это то, что мы должны сделать. Мы все говорим о Байкале, как об объекте Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, национальном достоянии не только России, но и всего мира - это все понятно. Я считаю, что люди, живущие здесь, коренные жители — истинные хранители озера Байкал. Не надо думать, что кто-то приедет со стороны сюда и начнет охранять Байкал. Здесь есть люди, для которых это родная земля, здесь жили их предки, они здесь они останутся жить. Надо помочь сделать хороший инвестиционный климат, чтобы молодежь возвращалась.Совещание по итогам встреч с населением в Бурятии и Иркутской области состоится 24 августа в Иркутске. Замечания и предложения, высказанные местными жителями, будут представлены председателю Госдумы Вячеславу Володину. Рассмотрение закона во втором чтении планируется этой осенью.Фото: egov-buryatia.ru