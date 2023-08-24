В Бурятии раненый участник спецоперации погасил крупный долг по алиментам

В Бурятии участник специальной военной операции погасил многотысячную задолженность по алиментам. Как сообщили в УФССП по РБ, долг отца перед своими двумя детьми копился с 2016 года.На спецоперацию 40-летний житель Бичурского района отправился добровольцем. Вернувшись после ранения из зоны СВО, мужчина исполнил свой родительский долг.«По закону, при единовременной выплате за ранение алименты не вычитаются. Несмотря на это отец двоих детей проявил сознательность и самостоятельно пришел в Бичурское отделение судебных приставов, где в отношении него возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам. Должник сам попросил судебного пристава рассчитать задолженность по алиментам за все время, когда он материально не участвовал в жизни своих детей. Сумма долга составила 720 тысяч рублей. Через несколько дней мужчина полностью погасил свои обязательства перед детьми», - рассказали в Бичурском отделении судебных приставов.Фото: «Номер один»