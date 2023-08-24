Общество 24.08.2023 в 10:51

Монголы чистят Хубсугул

На озере продолжается операция по поиску и извлечению затонувших автомашин и техники
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Текст: Номер один
Монголы чистят Хубсугул
В целях защиты экологической системы озера Хубсугул по инициативе ррезидента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха с июня 2023 года на озере проводится операция по обнаружению затонувших транспортных средств и техники, сообщает МОНЦАМЭ.

Во время поездки президента Монголии в аймак Хубсугул со дна озера был извлечен без малого 18-тонный грузовой автомобиль ЗИЛ-130, который затонул в 1981 году на глубине 74 метра. Ранее, на глубине 72 метров, в 700 метрах от берега озера, был обнаружен и извлечен прицеп.

В операции под руководством первого заместителя начальника Главного управления по чрезвычайным ситуациям полковника Ж.Чултэмсурэна, задействованы сотрудники ГУЧС, Генерального штаба Вооруженных сил, служб по чрезвычайным ситуациям Улан-Батора, аймаков Орхон и Хубсугул.



Техника и машины для этой операции разработаны монгольскими учеными и инженерами. Операция проводится в соответствии с планом и технологией, основанным на расчетах и исследованиях ученых и военных инженеров.

С июня этого года из озера были извлечены:1 1-тонный гусеничный трактор Т-100, затонувший в 1968 году, топливозаправщик модели ЗИЛ-130 с прицепом, который затонул в 1995 году на глубине 128 метров, прицеп для перевозки дизельного топлива, 6-тонный топливозаправщик и грузовой автомобиль ЗИЛ-130.

В общей сложности из транспортных средств было извлечено 34,7 тонны топлива, масла и смазочных материалов, что внесло значительный вклад в снижение загрязнения озера и его окружающей среды.

Президент и главнокомандующий Вооруженными силами Монголии Хурэлсух выразил благодарность сотрудникам ГУЧС и военнослужащим, участвовавшим в операции, пожелал им успехов в работе.



Напомним, в 2021 году со дна озера Хубсугул подняли затонувший 36 лет назад паровой буксир "Сухбаатар". Его длина составляет 43,3 м, ширина - 8,4 м, высота - 5,7 м, а вес 309 тонн. Судно было построено на заводе №344 в Перми, СССР (позднее – Камский судостроительный завод) и спущено на воду 7 июля 1956 года. В 1956 году он был доставлен в аймак Хувсгул в рамках совместной программы развития водного транспорта.

Фото: montsame.mn
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экология озеро очистка Монголия

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