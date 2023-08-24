Мэр Улан-Удэ вручил награды лучшим муниципальным инновационным площадкам

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вручил награды лучшим муниципальным инновационным площадкам. Победителями стали детский сад №173 «Росинка», Дом творчества Октябрьского района Улан-Удэ и лицей №27. Учреждениям на реализацию и развитие проектов в сфере образования вручается 1 млн рублей.- В ходе пленарного заседания прозвучали очень важные слова – уважать свое дело, любить улыбки детей, учиться и развиваться на примере старших, быть учителем с большой буквы. Это про вас, спасибо вам! – поздравил Игорь Шутенков.Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, коллектив детского сада «Росинка» является автором уникальной технологии создания многофункциональных модулей группы. Они знают, как ее обустроить, чтобы процесс обучения дошколят был интересным и развивающим.Дом творчества Октябрьского района с 2021 года имеет статус муниципальной инновационной площадки «Территория возможностей» по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дополнительного образования. Активно развивается техническое творчество, учреждение является с 2021 года региональным ресурсным центром по организации и проведению международных соревнований «Russian Robotics».Лицей №27 реализует проект «Развитие инженерно-технического направления в профильном образовании лицея в условиях сетевого взаимодействия». В его рамках проводятся ознакомительные встречи с целевыми программами Авиационного завода, проходят фестивали технического творчества для всех возрастов от дошкольников до старшеклассников и многое другое.Как отметили в мэрии, с 2020 года в городе работает 33 МИПа. За 3 года шесть из них получили денежный сертификат.Фото: мэрия Улан-Удэ