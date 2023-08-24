В Бурятии изъято около 18 кг наркотиков каннабисной группы

Полицейские Бурятии изъяли около 18 кг наркотических средств каннабисной группы, в частности 12 грамм гашишного масла и 67 кустов опийного мака. Управление по контролю за оборотом наркотиков подвело промежуточные итоги региональной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2023», сообщили в республиканском МВД.Полицейские в составе рабочих групп обследовали около 1 276 тыс гектаров земель, на которых выявлено 329 очагов произрастания дикорастущей конопли общей площадью более 1 113 гектаров. Вынесены предписания в адрес землепользователей на уничтожение зарослей наркосодержащего растения.В отношении трех физических лиц составлены административные протоколы за непринятие мер по уничтожению конопли, произраставшей на их земельных участках.Кроме того, выявлено 26 преступлений, связанных с приобретением и хранением наркотических средств, в том числе два факта организации наркопритонов в Улан-Удэ и в Кяхтинском районе, а также один факт незаконного культивирования опийного мака в Заиграевском районе.В Улан-Удэ 49-летний житель Железнодорожного района с мая по июль текущего года организовал и содержал в гараже недалеко дома притон, который предоставлял двум знакомым для употребления и изготовления наркотиков опийной группы. Отметим, что горожанин не работает, ранее судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и организацию притона. В другом случае 58-летний безработный, ранее судимый за наркопрестуления житель города Кяхта неоднократно предоставлял двум знакомым собственный дом для потребления наркотических средств каннабисной группы. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.У 49-летнего жителя села Первомаевка Заиграевского района сотрудниками УНК регионального МВД обнаружено 67 кустов наркосодержащего растения мак, которые он культивировал на своем участке. По этому факту также возбуждено уголовное дело. Кроме того, злоумышленник привлечен к административной ответственности за незаконное употребление наркотических средств. Отметим, что сельчанин ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак – 2023» завершится в сентябре.Фото: pixabay.com