В районе Бурятии лесники собрали около 2.5 тонн мусора

В лесу Тарбагатайского района сотрудники Республиканского агентства лесного хозяйства вместе с лесниками Заудинского лесхоза и общественным инспектором провели акцию «Чистый лес». Совместными усилиями они убрали 2.5 тонны мусора с лесной территории в 2 гектара.

«Хочется верить, что такие акции заставят многих начать относиться к лесу бережнее и уважать труд работников лесного хозяйства, главная задача которых — растить и охранять леса для будущих поколений, а не собирать мусор, оставленный людьми»,

- сказал общественный инспектор по охране окружающей среды Олег Москвитин.



Мусор вывезли на полигон твердых бытовых отходов поселка Нижний Саянтуй.











