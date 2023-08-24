Общество 24.08.2023 в 13:21

В Бурятии турист не мог спуститься с гор из-за травмы ноги

На выручку ему поспешили спасатели
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии турист не мог спуститься с гор из-за травмы ноги

Вечером, 23 августа, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в горах Тункинского района, мужчина 2003 года рождения нуждается в помощи. Пострадавший состоял в незарегистрированной туристической группе из 2-х человек. При спуске с горы, на вершине 1600 метров, мужчина повредил ногу и не мог самостоятельно передвигаться.

«Прибыв на место происшествия, спасатели БРПСС наложили шину пострадавшему туристу на травмированную ногу. С помощью носилок и страховки, по сложной скалистой местности пешим порядком эвакуировали молодого человека в село Аршан»,

- сообщили в БРПСС


По итогу парня в удовлетворительном состоянии доставили в населённый пункт и передали бригаде скорой помощи.

В БРПСС предупреждают: собираясь в туристический поход, необходимо сообщить об этом спасателям (заполнить форму), чтобы в случае ЧС вашу тургруппу смогли без проблем отыскать. 


Фото: БРПСС 

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