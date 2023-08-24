Общество 24.08.2023 в 13:27

Галсан Дареев: «Бурятия наращивает импорт мяса из Монголии»

Однако перспективы агропромышленного сотрудничества уже сейчас гораздо шире  
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Текст: Номер один
Галсан Дареев: «Бурятия наращивает импорт мяса из Монголии»
Урегулировать проблемы в сфере импорта мяса из Монголии,  экспорта в Монголию бурятских саженцев плодово-ягодных культур, зелёных насаждений, зерна, а также племенного скота. Таковы основные цены поездки в Монголию делегации Бурятии во главе с зампредом правительства республики Галсаном Дареевым

В повестке также обсуждались были темы совместного предприятия по производству свинины, эффективного взаимодействия ветеринарных служб и расширения сотрудничества в области племенного дела.

«Из года в год наши давние деловые и экономические отношения с Монголией крепнут, нас связывают не только географическая близость и общие традиции, мы тесно сотрудничаем в сфере сельского хозяйства, экономики и финансов - рассказывает Галсан Дареев. - Вместе с тем, есть проблемы, которые необходимо обсуждать, искать пути их решения».

Министр сельского хозяйства Бурятии напомнил основные точки агропромышленного сотрудничества Бурятии и Монголии: «В 2022 году возобновлены поставки мяса на «Бурятмяспром», уже ввезено 900 тонн мяса, прорабатывается возможность ввоза в текущем году еще 5000 тонн говядины. У других мясоперерабатывающих предприятий республики ( «Пиката», «Хоол+», «Катюша») тоже есть  большая заинтересованность в сотрудничестве с монгольской стороной. В наших планах дополнительно закупить для этих целей до 25 тыс тонн монгольского сырья.

Бурятия готова оказать содействие национальному экологическому движению Монголии «Миллиард деревьев». Морозостойкие и жаровыносливые саженцы бурятской селекции пользуются огромным спросом в Монголии. Так, в мае 2023 года на выставке-ярмарке в городе Сухэ-Батор проданы 10 тыс саженцев и декоративных культур. В 2022 году организовано совместное предприятие «Баян Бурд Ногоон Тоогол» ХХК – ИП Данзанова Валентина Васильевна по выращиванию саженцев. В текущем году идет работа по закладыванию 90 тыс саженцев декоративных культур, которые поступят в продажу осенью 2024 года в Монголии.

Бурятия заинтересована в экспорте продукции АПК: консервных и кондитерских изделий, свинины и субпродуктов, куриных яиц, мясных деликатесов, продукции из дикоросов (облепихи, орехов) и многого другого. А также – в поставках в Монголию племенного скота, лошадей, зерна, семян зерновых культур и трав.

Есть проект  АО «Сибагро» - разведение и откорм свиней на территории России и Монголии, а также экспорт свинины в КНР и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На сегодняшний день в Монголии уже зарегистрировано дочернее общество ХХК Төв гахайн ферм. Идет формирование земельного участка для строительства свинокомплекса и кормовой базы. Проект предусматривает вложение 3,5 млрд рублей инвестиций с созданием комплекса на 50 тыс голов свиней и производством до 14 тыс тонн продукции. А также - создание 400 новых рабочих мест.

Решается вопрос ввоза в Бурятию генетического материала (семени) для увеличения поголовья и обновления генофонда аборигенного скота республики (аборигенного бурятского крупного рогатого скота, бурятских пород овец и яков) после проведения всех необходимых анализов».

Мы будем рады рассмотреть и совместно проработать предложения и от других сельхозтоваропроизводителей Бурятии по кооперации с Монголией. Развитие торговли, дальнейшее укрепление деловых связей представляет особый интерес для Бурятии, подчеркнул Галсан Дареев.


Фото: минсельхозпрод Бурятии

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