Общество 24.08.2023 в 17:22

Жителей Бурятии озадачил неизвестный дрон

Беспилотник наблюдал за детьми, играющими в парке
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Текст: Константин Воронов
Жителей Бурятии озадачил неизвестный дрон
Сообщение о неизвестном дроне, который наблюдал за детьми, появилось сегодня в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7». Как рассказали местные жители, беспилотник ребятишки заметили в парке «Тополек» в Кабанске вчера примерно в 8-9 часов вечера. Со слов детей, квадрокоптер висел над их головами 10-15 минут, а потом поднялся и улетел в сторону администрации и за ее пределы.

В отделе ГО и ЧС администрации Кабанского района пояснили, что 22 августа сообщений об обнаружении беспилотных аппаратов на территории райцентра не поступало. За разрешением на видеосъемку с квадрокоптера также ни кто не обращался.

Напомним, в Бурятии действует запрет на запуск беспилотников. За его нарушение предусмотрено административное наказание, штраф может составить до 50 тысяч рублей.

В случае обнаружения дронов местным жителям советуют сообщать о них в полицию или Единую дежурную диспетчерскую службу. Самим гражданам лучше покинуть опасную зону, либо укрыться в тени зданий или деревьев, а также предупредить о возможной опасности других людей.

Фото: «Номер один»
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