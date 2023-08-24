Общество 24.08.2023 в 17:38

«Откладывать решение нельзя»

Иркутяне выступили за корректировку закона о Байкале, поддержав позицию Бурятии
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Текст: Номер один
«Откладывать решение нельзя»
Глава Бурятии Алексей Цыденов находится с целевой поездкой в Иркутской области, где принимает участие в совещании в правительстве Иркутской области по подготовке ко второму чтению законопроектов в отношении Байкальской природной территории, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Госдумовский «десант» во главе с председателем Комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным посетил Бурятию 22 августа. Депутаты своими глазами увидели, как живут жители около береговой линии Байкала. Первые два дня они побывали в трех районах Бурятии.

«Те нормы, которые сегодня в законопроект включены, и прошли первое чтение, реально направлены на защиту Байкала – от неочищенных стоков, от неорганизованного туризма, села смогут защититься от пожаров и многое другое. Там целый перечень мероприятий, который в совокупности как влияет на жизнедеятельность людей, так и непосредственно влияет на реальную защиту озера от негативного воздействия любого рода засорения. То есть, меры, которые сегодня предлагаются и которые предусмотрены законопроектом – это непосредственно усиление природоохранной деятельности на озере Байкал и повышение качества жизни людей на прилегающей территории», - отметил на совещании глава Бурятии Алексей Цыденов.

В Иркутской области схожие проблемы. В Центральной экологической зоне проживает почти 36 тысяч человек, 70 населенных пунктов.

«Все жители имеют свои права. И сегодня, и в ходе поездки нас определенно услышали, что эти права нарушены. Поэтому мы все должны, конечно, повернуться лицом к природе, но не нарушая прав граждан. Тот компромисс, за который сегодня выступают депутаты, формируют ту повестку и баланс, который необходим. Нужно создавать баланс безопасного проживания – это те же люди, которые одни из первых станут хранителями безопасности озера Байкал, а самое главное для нас – не нарушая экологических норм», - подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

О ходе поездки и сделанных выводах сообщил председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин.

«Сейчас мы находимся в начале пути по созданию качественного закона по Байкалу. Если мы ничего не будем предпринимать, через 10-15 лет об уникальности байкальской воды можно забыть. Откладывать решение столь большого комплекса проблем уже нельзя. Мы будем дальше дорабатывать перечень проблем и вопросов, которые мы увидели в Бурятии и в Иркутской области. Обязательно найдем тот баланс между экологическим благополучием озера Байкал и комфортности жизни людей, которые здесь проживают», - сказал Дмитрий Кобылкин.

Он напомнил, что именно противоречивость законодательства стала причиной аварии на БАМе. В результате ливней прорвало дамбу на реке Холодная, из-за чего железнодорожное движение приостановили. Как итог: отрезанные водой поселки, простой грузов и ущерб, исчисляемый в миллиардах рублей. Но и это не самое страшное, к чему может привести сегодняшняя противоречивость законодательства.



Дмитрий Кобылкин напомнил, что подобное может произойти в районе Байкальского ЦБК, где в картах-накопителях хранится более 6 млн тонн токсичных веществ.

«Наглядно убедились в необходимости строительства сооружений селезащиты. Угроза схода селевых потоков очень велика. На территории района находится полигон промышленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который расположен в междуречье селеопасных рек. Действующий сейчас закон о защите озера Байкал, к сожалению, накладывает ряд ограничений в проведении селезащитных работ, на модернизацию коммунальной инфраструктуры, на повышение транспортной доступности для жителей нашего региона», - подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Депутат Госдумы РФ Сергей Тен ответил на опасения общественников по допустимому объему вырубки леса в целях создания важных объектов инфраструктуры. «Проведение рубок в центральной экологической зоне допускается только в строго ограниченных целях. Какие это цели? Строительство, реконструкция, эксплуатация селезащитных сооружений; строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе очистных сооружений, водопроводов и так далее, необходимого для контролируемого организованного туризма; автомобильных дорог; реализация мероприятий по противопожарному обустройству, включая создание противопожарных разрывов. Наконец, строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, в том числе, ЛЭП, сетей и так далее, необходимых для функционирования этих объектов», - отметил он.

И главное, что подчеркивают инициаторы поправок – никакой промышленной заготовки леса не будет, законопроект от этого как раз защищает.

Фото: egov-buryatia.ru
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