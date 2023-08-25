Селенга в Улан-Удэ резко отступила

Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, за прошедшие сутки уровень воды в Селенге снизился сразу на 12 см, до отметки в 245см. Уровень Уды остался прежним - 215 см.Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.Фото: мэрия Улан-Удэ