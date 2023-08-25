Общество 25.08.2023 в 09:37

Селенга в Улан-Удэ резко отступила

Уровень Уды остался прежним
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Текст: Константин Воронов
Селенга в Улан-Удэ резко отступила
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, за прошедшие сутки уровень воды в Селенге снизился сразу на 12 см, до отметки в 245см. Уровень Уды остался прежним - 215 см.

Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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