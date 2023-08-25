«Стартовый комплект» школьника стремительно дорожает

На что тратим?

Начало осени в России прочно ассоциируется с Днем знаний. Яркие букеты, пышные банты, новенькие ранцы с тетрадками и карандашами — это не только приятные хлопоты, но и вопросы бюджета семьи. Подготовка к школе в этом году затронет каждого второго россиянина: есть дети и внуки школьного возраста у 49% наших сограждан, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты опроса о тратах россиян на подготовку детей к новому учебному году.

Чаще всего в чек-лист школьных покупок входят: школьная одежда и обувь — их приобрели или собираются приобрести 69% опрошенных, школьно-письменные принадлежности — 59%, школьная сумка (57%), а также цветы и подарки учителям к 1 сентября (49%). Чуть реже в семьях школьников деньги тратятся на учебно-методический материал (47%).

В этом году родители снова стали чаще тратиться на взносы на школьные нужды — как по договоренности с администрацией школы и другими родителями (охрана, техническое оснащение класса, моющие средства и т.д.) — 31%), так и добровольные — 9%

И сколько тратим?

Сильнее всего в этом году по-прежнему отражается на семейном бюджете школьная одежда. Согласно опросным данным, в среднем она обходится в 20 414 руб на одного школьника (рост на 3866 руб, или 23%, к 2022 г.), но сюда входят сразу несколько позиций — школьная форма, спортивная форма, сменная обувь, другая одежда и обувь. Около 5 тыс рублей стоит приобретение новой школьной сумки, рюкзака или ранца (рост на 883 руб, или 21%, к 2022 г.), а также учебно-методического материала (4688 руб., рост на 1342 руб., или 40%, к 2022 г.). Школьная канцелярия обойдется в среднем еще в 3581 руб (рост на 641 руб, или 22%, к 2022 г.). На подарки учителям ко Дню знаний в среднем тратят 2113 руб. (рост на 564 руб, или 36%, к 2022 г.).

Размер взносов на школьные нужды в этом году тоже вырос: в среднем родители потратили или собираются потратить на взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями 3 361 руб (рост на 1304 руб, или 63%, к 2022 г.), а на добровольные взносы — 3 873 руб (рост на 1207 руб, или 45%, к 2022 г.).

В общей сложности сумма затрат по всем статьям расходов составляет в этом году 43 029 руб, за год показатель вырос на 9804 руб, или 30%.

Правда, далеко не все закупаются «по полной», а около четверти и вовсе не тратят денег ни на что из перечисленного (23%). Каждый десятый покупает что-то одно (9%), две-четыре статьи расхода в общей сложности отмечают около трети тех, у кого в семье есть школьники (31%). Затраты по всем семи перечисленным пунктам отмечают 10%, то есть максимальную сумму на сборы одного школьника потратит каждый десятый россиянин, у кого в семье есть школьники. В большинстве семей эта сумма будет значительно ниже, например, школьная одежда и канцелярия, то, что чаще всего обновляют ежегодно, в среднем обходятся в 23 996 руб.

Заметим, опрос федеральный, поэтому приведенные цифры - средние по стране. В Бурятии они могут отличаться, но тенденция удорожания Дня знаний явно сохранится и в республике. А темпы подорожания таковы, что родителям (особенно многодетным) скоро можно будет задаваться вопросом потянут ли они школу для своего ребенка? Либо уж говорить чаду классическое напутствие: «Ну, Лексей,ты - не медаль, на шее у меня - не место тебе, а иди-ка ты в люди...».

Из того Лексея, как известно, вырос Максим Горький. Но везло не всем. Другой – Ванька Жуков, отданный в ученье к сапожнику, слезно просил дедушку забрать его домой: «Приезжай, милый дедушка. Христом богом тебя молю, возьми меня отседа».

Фото: «Номер один»