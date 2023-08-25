Юрий Трутнев: «Никто не покушается на Байкал»

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросам обеспечения бесперебойного железнодорожного сообщения на участке БАМа, пострадавшем в результате прорыва дамбы в Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.Вице-премьер поручил минприроды России, Росводресурсам совместно с Бурятией и депутатами Госдумы доработать проект федерального закона «О внесении изменений в статью 251 федерального закона «Об охране озера Байкал» и статью 11 федерального закона «Об экологической экспертизе» ко второму и третьему чтениям в Госдуме, ускорив принятие этих поправок.«Здесь присутствовали представители Минприроды и Росводресурсов. Они внесли в Госдуму поправку в закон «О защите озера Байкал». Законопроект отвечает на ряд вопросы. Но не на все. Я попросил еще раз доработать законопроект поправками, чтобы он позволял в случае таких рисков иметь возможность восстанавливать гидротехнические сооружения. Нам надо вместе – и правительству, и Госдуме – принимать законы в таком виде, чтобы они и природу берегли, и обеспечивали безопасность жизни людей.Никто не покушается на Байкал. Байкал – наша национальная и мировая сокровищница. Но в то же время вокруг озера жили и живут люди, рядом проходит магистральная инфраструктура. Текущая чрезвычайная ситуация – не единичный случай. Уровень воды в реке поднимается каждый год, происходят затопления территорий. Также люди не могут годами отремонтировать дорогу, ездят по ухабам - ремонт сделать нельзя. Это запрещает закон. Тогда надо поменять закон, чтобы люди жили в нормальных условиях», – подытожил вице-премьер.«Сама по себе остановка Байкало-Амурской магистрали – это чрезвычайное происшествие. БАМ – одна из двух артерий, которые связывают европейскую часть страны с Дальним Востоком», – сказал Юрий Трутнев.Напомним, 19 августа в результате выпавших осадков произошел резкий подъем уровня воды в реке Холодная с выходом на пойму слоем до 1 метра и последующим размывом тела дамбы у поселка. Холодное, железнодорожного полотна на 1102-м километре Байкало-Амурской магистрали. Общая протяженность участка поврежденной насыпи железнодорожных путей составила 1800 м, была повреждена 21 опора контактной сети, тело дамбы у поселка Холодная подмыто на протяжении 300 м, подтоплен участок региональной автодороги на протяжении 200 метров. Введен режим чрезвычайного характера регионального масштаба.Сейчас поток воды от реки Холодная перекрыт. Железнодорожное полотно восстановлено полностью. Отремонтированы 280 м дамбы из 300 м, планируется её усиление по высоте до 2 м, 21 опора контактной сети (100 %), волоконно-оптический кабель по временной схеме. Восстановлено пассажирское и грузовое сообщения. На месте работают 211 человек, 121 единица техники.На совещании обсуждалась ситуация с ремонтом защитной дамбы, построенной в 1978 году на реке Холодная в поселке Холодное. Общая протяженность трассы берегоукрепительного сооружения составляет 826 м. Это земляная дамба с креплением напорного откоса каменной наброской. Дамба находится на территориях, граничащих с жилой застройкой поселка Холодное. В 2019 году дамба была частично разрушена, на капитальный ремонт дамбы были выделены средства из федерального бюджета. В связи с невозможностью использования карьеров в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории финансирование по объекту было возвращено.В настоящее время приняты меры по устранению прорыва. Неотложные аварийно-восстановительные работы проведены, что позволило снять угрозу на сегодняшний день. Однако остается нерешенным вопрос по дальнейшему ремонту или реконструкции защитной дамбы.Кроме восстановления дамбы и ее усиления необходимо увеличение протяженности защитного сооружения для безопасного функционирования автомобильной дороги и железнодорожного сообщения.«Мы обсуждали не только то, что надо сделать сейчас для ликвидации последствий, но и то, как не допустить случившегося впредь. Поезда по БАМу уже пошли. Но сейчас надо избежать повторений. Важнейшим является восстановление дамбы. Проект ремонта существует четыре года. Но он не реализован, потому что были долгие обсуждения на тему охраны природы», - отметил Юрий Трутнев.Фото: egov-buryatia.ru