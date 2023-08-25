В Бурятию вернулся лесной спецназ, тушивший пожары в Якутии

49 специалистов Авиалесоохраны Бурятии вернулись на родину после командировки в Якутии. За это время они участвовали в тушении более 20 крупных лесных пожаров.

«Ещё 63 наших сотрудника продолжают бороться с пожарами в Олёкминском районе Якутии и 20 в Хабаровском крае. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 23 августа, в Якутии проводились работы по тушению 11 лесных пожаров на площади более 20 тысяч га. Еще 3 пожара на площади 7 тысяч га находятся под наблюдением космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» и лесопожарных формирований»,

- сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



В Хабаровском крае 8 лесных пожаров на площади более 2 тысяч га. На территории регионов введён режим ЧС.