В Улан-Удэ продолжают создавать защитные насыпи

- В июле, когда в этом году Селенга впервые вышла на пойму, мы начали проводить работы по отсыпке на подтопляемых участках. За это время мы отсыпали участки в СНТ «Судостроитель», СНТ «Весна», на улицах Проточной, Кадалинской, Челутаевской и других. Сейчас мы продолжаем отсыпку в усиленном режиме, - говорит директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.







В Улан-Удэ в связи с гидрологической обстановкой на Левом берегу ежедневно ведется отсыпка низменных участков. Как сообщили в мэрии, в общей сложности за месяц работ отсыпано около ста участков, использовано более 5 тысяч тонн инертных материалов.Так по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова на этой неделе отсыпают дорогу, ведущую в СНТ «Черемушки» для обеспечения безопасности проживающих здесь горожан. С 23 августа 10 единиц спецтехники создают защитную насыпь вдоль грунтовой дороги. Её общая протяженность составит около 400 метров.В 2022 году в СНТ «Весна» практически с нуля был восстановлен участок берега вблизи протоки Степная протяженностью 315 метров. Была создана защитная насыпь и в СНТ «Черемушки» протяженностью 200 метров, которая спасла от подтопления 19 участков.Как напомнили в мэрии, большой объем работ по строительству защитных насыпей был проведен и в 2021 году на ул. Ольхонской, в СОНТ «Судостроитель», СНТ «Сибиряк», по ул. Урожайной и ул. Блюхера. Общая протяженность защитных насыпей составила три километра.Фото: «Номер один»