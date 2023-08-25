Общество 25.08.2023 в 13:02
В Чите представили логотип к слогану «Забайкалье - это по любви»
И предложили жителям края делать логотип к слогану специально под себя или свой район
Текст: Номер один
В Чите опубликовали логотип к слогану региона: «Забайкалье – это по любви». Пользователям telegram его представил первый вице-премьер правительства Забайкалья – руководитель администрации губернатора Марат Мирхайдаров. Он отметил, что в скором времени логотип можно будет увидеть на различной атрибутике и сувенирах, сообщает официальный портал региона.
«Коренные забайкальцы знают, каким огромным списком достопримечательностей обладает наш регион. Я предлагаю каждому проявить свою креативность и творчество. Используйте шаблон по ссылке, которую оставлю ниже, скачивайте и делайте логотип к слогану специально под себя или свой район. Создайте свой собственный логотип и удивите своих друзей и близких!», - написал в своем Telegram-канале первый вице-премьер правительства Забайкалья.
В публикации доступна ссылка на шаблон для создания собственного логотипа.
Марта Мирхайдаров отметил, что работа по развитию бренда региона будет продолжаться как внутри страны, так и за её пределами.
Напомним, с предложением придумать слоган Марат Мирхайдаров обратился к жителям региона в начале июня. Провести голосование помог ЦУР Забайкалья, запустив опрос в социальных сетях и мессенджере Viber. Итоги конкурса были подведены 1 августа. Лучшим был признан слоган наиболее ёмко характеризующий регион и его жителей - «Забайкалье – это по любви».
Фото: 75.ru/news
«Коренные забайкальцы знают, каким огромным списком достопримечательностей обладает наш регион. Я предлагаю каждому проявить свою креативность и творчество. Используйте шаблон по ссылке, которую оставлю ниже, скачивайте и делайте логотип к слогану специально под себя или свой район. Создайте свой собственный логотип и удивите своих друзей и близких!», - написал в своем Telegram-канале первый вице-премьер правительства Забайкалья.
В публикации доступна ссылка на шаблон для создания собственного логотипа.
Марта Мирхайдаров отметил, что работа по развитию бренда региона будет продолжаться как внутри страны, так и за её пределами.
Напомним, с предложением придумать слоган Марат Мирхайдаров обратился к жителям региона в начале июня. Провести голосование помог ЦУР Забайкалья, запустив опрос в социальных сетях и мессенджере Viber. Итоги конкурса были подведены 1 августа. Лучшим был признан слоган наиболее ёмко характеризующий регион и его жителей - «Забайкалье – это по любви».
Фото: 75.ru/news