Общество 25.08.2023 в 13:02

В Чите представили логотип к слогану «Забайкалье - это по любви»

И предложили жителям края делать логотип к слогану специально под себя или свой район

A- A+
Текст: Номер один
В Чите представили логотип к слогану «Забайкалье - это по любви»
В Чите опубликовали логотип к слогану региона: «Забайкалье – это по любви». Пользователям telegram его представил первый вице-премьер правительства Забайкалья – руководитель администрации губернатора Марат Мирхайдаров. Он отметил, что в скором времени логотип можно будет увидеть на различной атрибутике и сувенирах, сообщает официальный портал региона.

«Коренные забайкальцы знают, каким огромным списком достопримечательностей обладает наш регион. Я предлагаю каждому проявить свою креативность и творчество. Используйте шаблон по ссылке, которую оставлю ниже, скачивайте и делайте логотип к слогану специально под себя или свой район. Создайте свой собственный логотип и удивите своих друзей и близких!», - написал в своем Telegram-канале первый вице-премьер правительства Забайкалья.
В публикации доступна ссылка на шаблон для создания собственного логотипа.

Марта Мирхайдаров  отметил, что работа по развитию бренда региона будет продолжаться как внутри страны, так и за её пределами.



Напомним, с предложением придумать слоган Марат Мирхайдаров обратился к жителям региона в начале июня. Провести голосование помог ЦУР Забайкалья, запустив опрос в социальных сетях и мессенджере Viber. Итоги конкурса были подведены 1 августа. Лучшим был признан слоган наиболее ёмко характеризующий регион и его жителей - «Забайкалье – это по любви».

Фото: 75.ru/news
Теги
регион слоган логотип

Все новости

В Бурятии японская стенка дала трещину
25.08.2023 в 14:04
В Улан-Удэ задержан курьер мошенников
25.08.2023 в 13:19
В Чите представили логотип к слогану «Забайкалье - это по любви»
25.08.2023 в 13:02
В Улан-Удэ продолжают создавать защитные насыпи
25.08.2023 в 12:26
В Бурятии школьник «обчистил» машину отчима своей знакомой
25.08.2023 в 12:23
В Бурятии полицейские восстановили картину дня обворованного вахтовика
25.08.2023 в 12:06
В Улан-Удэ пропавший 57-летний житель найден мертвым
25.08.2023 в 12:04
В Бурятию вернулся лесной спецназ, тушивший пожары в Якутии
25.08.2023 в 11:38
В Бурятии из-за сухой грозы воспламенился лес
25.08.2023 в 11:26
Юрий Трутнев: «Никто не покушается на Байкал»
25.08.2023 в 11:15
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 августа

Читайте также
В Бурятии японская стенка дала трещину
Построенное военнопленными берегозащитное укрепление может упасть в Байкал
25.08.2023 в 14:04
В Улан-Удэ задержан курьер мошенников
Молодой человек взят под стражу, возбуждено уголовное дело
25.08.2023 в 13:19
В Улан-Удэ продолжают создавать защитные насыпи
Они должны спасти горожан в случае сильного подъёма Селенги
25.08.2023 в 12:26
В Бурятию вернулся лесной спецназ, тушивший пожары в Якутии
Еще 83 огнеборца продолжают работу в Якутии и Хабаровском крае
25.08.2023 в 11:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru