В Бурятии начался ажиотаж на рынке жилья

Рост ключевой ставки Банка России выше 12% привел к ожидаемому росту ипотечных программ до 14%, которая, по мнению экспертов, окажется неподъемной для желающих купить «вторичку». Это наверняка стабилизирует, а затем и скорректирует цены на жилье, которые в Бурятии превысили 100 тыс. рублей за квадратный метр. Ведь в Бурятии более 90% покупателей покупают жилье с помощью ипотечных программ. Пока же, наоборот, в агентствах недвижимости Улан-Удэ наблюдается значительное увеличение заявок. Покупатели, которым одобрили кредиты по старым ставкам, торопятся подобрать варианты и выйти на сделки. А заемщикам без одобренной ипотеки, скорее всего, придется отложить покупку, надеясь на уменьшение стоимости кредитов, как это произошло в 2022 году. Другой вопрос – будет ли снижаться ставка в условиях валютной паники?По данным министерства строительства и ЖКХ республики, все последние годы в регионе шло активное возведение жилья. За прошлый год, например, построено около 292 тыс. квадратных метров, что на 4,5% выше уровня 2021 года. Всего же за пять лет в Бурятии введено 1,34 млн квадратных метров жилья. Для поставки на поток строительства многоквартирного жилья строительный сектор региона активно использовал успешный опыт СССР по промышленному домостроению. В феврале 2022 года в Улан-Удэ открылся Домостроительный комбинат (ДСК) производственной мощностью 80 тыс. квадратных метров жилья в год. К сегодняшнему дню ДСК завершил монтаж шести 16-этажных домов, сдача которых запланирована на конец 2023 год. В результате будет введено 50 тыс. квадратных метров жилья.Рынок рос в основном благодаря дешевой «Дальневосточной ипотеке» и приемлемым ранее ипотечным ставкам. Так, по данным Национального банка по РБ, в 2022 году выдано 8 604 ипотечных жилищных кредита. За пять лет выдано 40 244 ипотечных жилищных кредита на 98,3 млрд рублей. По программе «Дальневосточная ипотека» по ставке не более 2% заключено 2 426 договоров на общую сумму 8,1 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 2021 году. Тогда жители республики заключили 1,4 тыс. договоров на 4 млрд рублей.- Как только стало известно, что Банк России поднял ключевую ставку, то в агентствах недвижимости Улан-Удэ начался шквал звонков, клиенты активизировались. Кто-то решил оперативно подать заявку на одобрение ипотеки еще по старым ставкам, кто-то, кому уже был одобрен кредит с фиксацией условий выдачи до 90 дней, начал подыскивать варианты для совершения сделок, - отмечает улан-удэнский риелтор Ирина Сокольникова.Однако уже на следующий день стало известно, те, кому одобрили ипотеку до заседания Банка России, могут получить кредит по старым ставкам. Те же, кто обратился за кредитами в банки в конце прошлой недели, получат кредиты уже по новым ставкам, в среднем 14% и выше.Это делает кредитование абсолютно недоступным или непривлекательным для многих потенциальных заемщиков, особенно для тех, у кого низкий уровень дохода.- Если раньше заемщик платил за кредит, допустим, 25 - 30 тыс. рублей ежемесячно, то повышение ставки увеличит платеж до 35 - 40 тыс. рублей, и тогда либо он сам после предварительного расчета откажется от сделки, либо банк зарубит заявку на ипотеку. Поскольку клиент не сможет платить такую сумму ежемесячно, - говорит Марина, риелтор одного из федеральных агентств недвижимости.Именно поэтому продажи вторичного жилья сократятся в сентябре-октябре, когда пройдет ажиотаж, а старые сделки закроются. И продавцы, посидев пару месяцев без просмотров и звонков, пойдут на скидки, что снизит цены на подержанные квартиры.Что касается новостроек, то цены на них будут поддерживать «Дальневосточная ипотека» и кредиты по госпрограммам («Семейная», «Военная» и пр.). Ставки если и изменятся, то ненамного.Между тем огромное количество жителей Бурятии мечтают о том, чтобы спекулятивно высокие цены на жилье в регионе скорректировались вниз и тогда банки одобрят им кредиты.- Цены на квартиры в Бурятии должны были упасть уже раз пять с 2020 года: после начала СОVID-19, а затем введения против РФ жестких санкций, но каждый раз на выручку крупным девелоперам приходило чуткое российское правительство, которое придумывало все новые стимулы для роста рынка, и, как следствие, цены прирастали, - рассуждает Марина, риелтор одного из федеральных агентств недвижимости. – Тем не менее покупатели ждут адекватных цен, когда цены на жилье в республике снизятся примерно на 30% от нынешних уровней.Если это произойдет, популярность инвестиций в недвижимость упадет.- В России не так много инструментов для сохранения и приумножения накоплений, и покупка жилья, и сдача его в аренду на растущем рынке была очень распространенной стратегией, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. – Другие инструменты, акции, криптовалюта, доллары и золото население Бурятии использовало не столь активно, поскольку ориентировалось на консервативные стратегии.При этом за прошедшие десять лет стоимость золотых монет и доллара США по отношению к рублю выросла в несколько раз, не говоря уже о криптовалюте.- Вопрос не в том, рухнут или нет цены на жилье, вопрос, когда это произойдет. И, по моим ощущениям, этот период может начаться довольно неожиданно и быстро, - говорит эксперт. По его словам, люди забывают о кризисах на рынках недвижимости, а они регулярно случались в новейшей российской истории.Напомним, что последний раз цены на «квадраты» в Бурятии резко падали в 2014 - 2015 годах. В этот период Россия впервые столкнулась с западными санкциями (за Крым), падением цен на нефть, что привело к снижению экономической активности и росту инфляции. Это снизило покупательную способность населения и спрос на жилую недвижимость. Тогда, в связи с усилением экономического кризиса, владельцы банков стали осторожнее выдавать кредиты на недвижимость, повышали проценты и требования к заемщикам. Это уменьшило доступность кредитования и утяжелило условия получения жилья для большинства населения.В итоге в 2014 - 2015 годах спрос на недвижимость в Бурятии обвалился, что привело к перепроизводству на рынке и падению цен на жилье. Также кризис (как и сегодня) сопровождался девальвацией рубля, что привело к повышению стоимости импортных материалов. Это осложнило ситуацию на рынке жилья и создало дополнительные экономические проблемы для строительных компаний, которые стали массово разоряться, породив тысячи обманутых дольщиков Бурятии.Кстати, правительство Бурятии лишь спустя несколько лет смогло более-менее успешно справиться с последствиями строительных дефолтов, организовав достройку объектов. В 2022 году, например, в Улан-Удэ ввели в эксплуатацию пять проблемных многоквартирных домов, что позволило восстановить права 554 участников долевого строительства. Также по одному из объектов произведены выплаты 141 дольщику. Всего в 2022 году в республике решены проблемы 695 дольщиков, а за пять лет всего восстановлены права 1 771 дольщика. При этом, как отмечают в правительстве РБ, лишь к концу этого года права дольщиков, пострадавших от кризиса 2014 года, «в целом должны решить».Между тем объем нераспроданного жилья в России по итогам первого полугодия составил 70,9 млн квадратных метров, или 70% от всего строящегося жилья. В годовом выражении показатель вырос на 11,1 млн квадратных метров, или на 18,5%. Такие данные приводит «РБК-Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу «Дом.РФ». Затоваривание рынка уже началось.Риелторы в Бурятии отмечают два фактора, которые пока держат рынок на плаву. Это растущие выплаты военнослужащим и семьям, которые чаще всего направляют дополнительные сотни тысяч рублей в месяц на покупку жилья, и растущие зарплаты на предприятиях ВПК. Также стабильно приобретает жилье бюджетный сектор. Но есть и факторы, которые могут уменьшить поддержку рынка жилья. Это наступление сентября.Напомним, что по сложившейся традиции август не самый лучший для России месяц, начиная с дефолта 1998 года. Однако сентябрь с прошлого года тоже ознаменовался не только листопадом, но и падением спроса на жилье после старта частичной мобилизации. И как пройдет сентябрь для рынка недвижимости, в этом году зависит прежде всего от геополитики. К удорожанию кредитов может прибавиться отъезд потенциальных заемщиков либо на СВО, либо в эмиграцию. Таким образом, сентябрь задаст рынку недвижимости вектор движения: либо стабилизации, либо падения. Поживем-увидим.Фото: «Номер один»