Уплыть от «блатной романтики»

Братья попали в улан-удэнский поселок Восточный, который буквально был наполнен «блатной романтикой», въедающейся в подростковые умы. Своеобразная социальная среда вынудила подстроиться под нее и Виктора. В его юности был и рэкет, и сигареты, и алкоголь.





Улан-Удэ не перестает удивлять своей многоплановостью. Город развивается день за днем вместе с жителями. Однако не все семьи рвутся к благополучию, продолжая оставаться в социально опасном положении. Именно таким РЦМТ «Байкал» протягивает руку помощи. Наша редакция не только узнала историю его создания и мотивы, но и лично приняла участие в сплаве. К каким выводам мы «приплыли», рассказывает «Номер один».Республиканский центр молодежного туризма «Байкал» основан Виктором Власовым в 2014 году. Основная цель его, конечно же, заключается в развитии молодежного туризма Бурятии. Но, как оказалось, эта история намного глубже.Ее начало выпало на непростые для всей страны «нулевые». В то же время трагически погиб отец Виктора. Тянуть двоих детей и хозяйство стало нелегкой ношей для матери. Она приняла решение покинуть Тарбагатайский район и перебраться к родителям с двумя сыновьями.- В то время мы шлялись по улице. Заняться-то особо нечем было. Но переломным моментом стал кружок спортивного ориентирования и туризма, в который мы попали в 2004 году. Нам повезло. Можно сказать, наши педагоги вытащили нас «с улицы». Времени на ерунду попросту не осталось. Начались походы, добровольческая деятельность и так далее, - вспоминает руководитель туристического центра Виктор Власов.Об этом он никогда не забывает и с теплотой рассказывает по сей день, отмечая всю важность спортивных занятий в юном возрасте.Через десять лет Виктор вместе с друзьями и одногруппниками создал уже свою общественную организацию с уклоном в спортивный туризм параллельно с школьным кружком и большим списком проектов. И сегодня мы хотели бы поговорить об одном из них - работе с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации и состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.Проект удалось осуществить с помощью президентского гранта и при поддержке комитета по социальной и молодежной политике за счет средств субсидии для некоммерческих организаций.- Мы открыли центр, чтобы решить проблему с отсутствием мероприятий для молодежи. Потому что кружки остались в школьных годах. В то время для студентов не было интересного дела. Мы купили катамараны за свои деньги и стали сплавляться. Об этом написал журналист, а статью увидела Майя Владимировна из комиссии ПДН Октябрьского района. Она предложила совместными усилиями организовать сплав для ребят, состоящих на учете, - объясняет Виктор.Для Виктора Власова, который когда-то и сам чуть не оказался в пучине хулиганской среды, это было несложно.- Нам это легко далось, так как мы их понимаем. В свое время тоже прошли через все эти «уличные дела». Среди нас было много друзей из неблагополучных семей. И на своем опыте мы знали, что спорт даст то, что не позволит пойти по плохому пути, - говорит Виктор Власов.Выражение «неблагополучная семья» представители центра не любят. Предпочитают говорить: «находящиеся в трудной жизненной ситуации». Самый юный из вставших на учет - первоклассник, а если точнее, ребенок семи лет. Почему так произошло, осталось в секрете.- К сожалению, семей таких много. По Советскому району города Улан-Удэ на учете их больше 60. Самая распространенная причина всех бед - алкоголь, - сказала член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Анастасия Пронькинова.Мир «неблагополучников» можно разделить на две категории. Первая - это семьи, находящиеся в социально опасном положении. Вторая - дети, состоящие на учете в комиссии ПДН, точнее, те, кто нарушил закон.- Дети попадают к нам по разным причинам. Зачастую это «разбил», «украл», «выпил», «курил», «наркоманил». Из последних ярких случаев - отравление спиртным на Байкале. Несовершеннолетние поехали отдыхать и выпили на спор бутылку водки. Их увезли на скорой. Оттуда нам поступил сигнал. Детей сразу поставили на учет. Воруют многие тоже на спор, - вспоминает Анастасия.Главный специалист Управления по физической культуре и спорту, а также член комиссии по делам несовершеннолетних упомянула еще один вопиющий случай про банду «чистильщиков», услышанный когда-то на обучении.- Это произошло в другом городе. Девочка в социальных сетях провоцировала мужчин на интимную близость. При этом предупреждала, что несовершеннолетняя. Но продолжала заманивать. Ее план работал. Мужчины снимали для нее квартиру, после чего приезжали туда. Там их ждал «сюрприз» из толпы парней этой девочки, которые жестко избивали пришедших гостей. Собралась целая банда, подростки работали в масках, скрываясь за прозвищами, и называли себя «чистильщиками». За лето они избили как минимум около восьми человек, - рассказала Анастасия Пронькинова.Наш герой Виктор Власов поддержал разговор, сместив акцент всех проблем на сложное время.- Сейчас дети предоставлены сами себе. Родители с ними не занимаются, никуда не ходят. Это в советское время были популярны походы за грибами, на рыбалку и так далее. Современное поколение почти ничего не умеет делать руками. Мы их с нуля учим костер разводить, дрова рубить, лодку надувать. Чтобы они сами попробовали хоть что-то, - говорит Власов.Такая практика очень хорошо отзывается у тех детей, кто рос без отца. В Викторе они видят лидера и фигуру «старшего брата», на которую есть желание равняться в дальнейшем. Об этом нам, кстати, сообщил один из детей со сплава.В один из последних жарких дней лета нам удалось поучаствовать в 32- километровом заплыве по Уде, пройдя путь от Эрхирика до Нового моста. Перед сплавом на байдарках все новички прошли инструктаж и надели спасательные жилеты.Изначально дети держались кучкой и были немного зажаты. Мы сложили все рюкзаки в непромокаемые мешки, расселись по местам, исходя из своего веса и навыков, а после отчалили.- Сложно описать свои впечатления. Для меня это первый сплав в жизни. Единственное, что сразу бросилось в глаза, это чья-то мама. По лицу которой был понятен ее социальный статус, но на душе все равно стало радостно, так как она решила пройти этот сплав вместе со своими детьми и поддержать их, - вспоминает журналист.Первый час участники сплава молчали. В основном любовались красивыми видами, которые не увидишь из окна автомобиля. Разглядывать «диковатые» берега было в новинку.Настало время обеда. Мы пришвартовались к берегу. Правда не с первой попытки, так как сильно мешало течение. Ступив на сушу, наши инструкторы-проводники разбили небольшой лагерь. На удивление, никто из 15 детей не стал разбегаться и создавать хаос. Некоторые просто сидели на берегу, другие смотрели, как разводят костер, а кто-то присел на краешек лодки передохнуть. Самые маленькие плескались у берега в спасжилетах под присмотром Анастасии.Очень скоро вся ребятня захотела есть. Инструкторы принялись варить в котелке кашу из гречки с тушенкой.- Она была очень вкусной. Наверное, именно о такой говорила мне мама, рассказывая о своей молодости и походах в 80-е. В СССР этот вид отдыха был очень развит. А лично я и не вспомню, сидели ли мы хоть раз у костра под гитару с друзьями… - говорит молодой участник экспедиции.Полевая каша понравилась всем участникам сплава, а остатками сытного обеда угостили еще и щенков, как раз пробегавших вдоль берега. Тем временем мы выдвинулись дальше.Проплыли еще пару часов. К тому времени все уже познакомились и как-то раскрепостились. Дети начали петь, читать стихи и рассказывать анекдоты. Звонкий смех из нашей лодки отзывался счастливым эхом.Проводник отметил, что такого бодрого сплава у них давно не было. Вместе с нами он посмеялся от всей души.Время от времени дети, подхихикивая, начинали читать матерные стихи и отпускать ругательства в сторону других сверстников. Сложилось впечатление, что какую речь они слышат дома, такую и транслируют в общество.Наконец нам удалось добраться до конечной точки маршрута и высадиться на берег под Новым мостом. К тому моменту мы все были приятно уставшими и очень гордились собой. Позади остались 32 километра, все 15 детей на месте, а взрослые счастливы. Только один из нас меньше всех радовался.- Матери троих детей как-то особенно поплохело. Еще во время обеда она стояла с покрасневшими глазами и сослалась на то, что они слезятся из-за косметики. Мне показалось, что от нее пахнет спиртным. Но особого значения придавать не стал. Все пристально следили за детьми. О том, что надо было приглядывать и за взрослыми… В голове не укладывается, - сказал один из взрослых участников экспедиции.Пока сдували лодки и собирали вещи, женщина села около бетонной плиты и схватилась за голову. Как оказалось, с ней случилась самая настоящая алкогольная ломка. Мать напилась прямо во время сплава, пока никто не видел. От жары ее окончательно развезло на глазах у своих, совсем еще маленьких детей.- Я стояла в сторонке и просто смотрела за ситуацией. Парни заносили тяжелые вещи в автобус, ребятня продолжала играть в салочки. Эта женщина отошла за автобус, с трудом передвигая ногами, - сетует участник сплава.Анастасия подошла и сказала: «Как видите, не дети состоят на учете, а семья». После чего передала сигнал о случившемся представителям ПДН.Подростки словно не замечали происходящего. Возможно, просто привыкли. Все это время они продолжали играть и дурачиться. Но огонек чистого счастья стал угасать. Однако не в них, а в глазах взрослых. Которые прекрасно понимали весь драматизм ситуации, искренне переживая за каждого из детей.Фото: «Номер один»