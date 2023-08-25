Общество 25.08.2023 в 13:19

В Улан-Удэ задержан курьер мошенников

Молодой человек взят под стражу, возбуждено уголовное дело
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержан курьер мошенников
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Улан-Удэ установили причастность 22-летнего горожанина к участию в мошеннической схеме. Молодой человек выступал в качестве курьера, забирая деньги средства у обманутых мошенниками пожилых граждан, сообщили в МВД по Бурятии.

Подозреваемый нашел в интернете объявление о заработке. «Работодатели» сразу объяснили молодому человеку, что предлагаемая работа носит противоправный характер, но это не остановило мужчину.

Установлена причастность молодого человека к хищению денег у 85-летней жительницы поселка Энергетик, которую мошенники обманули по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Женщина передала, прибывшему курьеру, все сбережения – 110 тысяч рублей. Фигурант в качестве оплаты оставил себе 11 тысяч рублей, а остальные наличные перевёл на указанные аферистами счета. Затем мужчина уехал в Забайкальский край, где продолжил участие в преступной деятельности.

В настоящее время ранее не судимый гражданин заключен под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье 159 УК РФ, продолжается.

Фото: pixabay.com
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