В Бурятии японская стенка дала трещину

- Ее в районе старого моста через Турку построили в конце 40-х годов прошлого века японские военнопленные, работавшие в местном леспромхозе, построили добротно, со знанием дела, - рассказывают в местных соцсетях интересующиеся краеведением жители. - Но время и климат берут свое - стена покрылась трещинами и вот-вот может упасть вниз.





Жители села Турка Прибайкальского района в соцсетях высказали опасения относительно состояния берегозащитных сооружений, расположенных в населенном пункте. Предупредить оползни и разрушение дорожного полотна поможет лишь реконструкция участка дороги, разделяющая туристический центр Прибайкальского района на две половины.Туристы, посещающие село Турка, чаще всего видят лишь центральную часть населенного пункта, «прилепленного» к горному массиву вдоль Байкала. Между тем исторической частью Турки является местность, расположенная вдоль реки Турка, на месте исторического села Охотино. Именно там в начале 19 века начали селиться первые жители Турки, поскольку утес загораживал местность от сильного байкальского ветра, а река Турка давала рыбу и дичь. Сегодня это поселок Половинка и другие, связанные дорогой с туристической частью села.Эта дорога в последние годы пришла в ужасающее состояние. Если туристическую часть Турки ремонтируют, то дорогу, связывающую две половинки села, нет. Она напоминает трассу после бомбежки, хотя является оживленной коммуникацией. Еще одна проблема, которую в соцсетях Прибайкальского района обсуждают жители, это плохое состояние подпорной стенки на склоне возле подъезда к новому мосту.Внешне она выглядит красиво, разрисованная туристами и улан-удэнскими художниками по стрит-арту. Однако ее состояние внушает опасения.Еще одна беда, нависшая над многострадальной дорогой в Турке – опасные камни на склоне на дороге в Половинку. Машины ездят возле крутого склона, рискуя попасть под камнепад. Впрочем, дорога регулярно перекрывается больше не из-за падающих камней, а из-за снега. В этом месте ежегодно в декабре-январе выпадает рекордное количество осадков (из-за особенной розы ветров) и узкую дорогу заваливают многометровые сугробы, перекрывая людям выезд. Село Половинка порой становится отрезанным от внешнего мира.- Жители Турки лет десять пишут жалобы во все инстанции и просят отремонтировать этот участок дороги, укрепив откосы. Но лишь недавно стало известно, что реконструкцию участка на Половинку пообещали включить в программу дорожного финансирования на 2024 год, — говорит общественник из Турки Алексей Башаров. — Правда будет ли еще финансирование, учитывая дефициты бюджетов, большой вопрос.Будем надеяться, что просьбы жителей туристического села все же услышат и безопасность людей будет обеспечена.Фото: «Номер один»