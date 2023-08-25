Общество 25.08.2023 в 14:04
В Бурятии японская стенка дала трещину
Построенное военнопленными берегозащитное укрепление может упасть в Байкал
Текст: Дмитрий Родионов
Жители села Турка Прибайкальского района в соцсетях высказали опасения относительно состояния берегозащитных сооружений, расположенных в населенном пункте. Предупредить оползни и разрушение дорожного полотна поможет лишь реконструкция участка дороги, разделяющая туристический центр Прибайкальского района на две половины.
Японцы построили
Туристы, посещающие село Турка, чаще всего видят лишь центральную часть населенного пункта, «прилепленного» к горному массиву вдоль Байкала. Между тем исторической частью Турки является местность, расположенная вдоль реки Турка, на месте исторического села Охотино. Именно там в начале 19 века начали селиться первые жители Турки, поскольку утес загораживал местность от сильного байкальского ветра, а река Турка давала рыбу и дичь. Сегодня это поселок Половинка и другие, связанные дорогой с туристической частью села.
Эта дорога в последние годы пришла в ужасающее состояние. Если туристическую часть Турки ремонтируют, то дорогу, связывающую две половинки села, нет. Она напоминает трассу после бомбежки, хотя является оживленной коммуникацией. Еще одна проблема, которую в соцсетях Прибайкальского района обсуждают жители, это плохое состояние подпорной стенки на склоне возле подъезда к новому мосту.
А туристы разрисовали
Внешне она выглядит красиво, разрисованная туристами и улан-удэнскими художниками по стрит-арту. Однако ее состояние внушает опасения.
Еще одна беда, нависшая над многострадальной дорогой в Турке – опасные камни на склоне на дороге в Половинку. Машины ездят возле крутого склона, рискуя попасть под камнепад. Впрочем, дорога регулярно перекрывается больше не из-за падающих камней, а из-за снега. В этом месте ежегодно в декабре-январе выпадает рекордное количество осадков (из-за особенной розы ветров) и узкую дорогу заваливают многометровые сугробы, перекрывая людям выезд. Село Половинка порой становится отрезанным от внешнего мира.
Соединить село
- Жители Турки лет десять пишут жалобы во все инстанции и просят отремонтировать этот участок дороги, укрепив откосы. Но лишь недавно стало известно, что реконструкцию участка на Половинку пообещали включить в программу дорожного финансирования на 2024 год, — говорит общественник из Турки Алексей Башаров. — Правда будет ли еще финансирование, учитывая дефициты бюджетов, большой вопрос.
Будем надеяться, что просьбы жителей туристического села все же услышат и безопасность людей будет обеспечена.
Фото: «Номер один»
Японцы построили
Туристы, посещающие село Турка, чаще всего видят лишь центральную часть населенного пункта, «прилепленного» к горному массиву вдоль Байкала. Между тем исторической частью Турки является местность, расположенная вдоль реки Турка, на месте исторического села Охотино. Именно там в начале 19 века начали селиться первые жители Турки, поскольку утес загораживал местность от сильного байкальского ветра, а река Турка давала рыбу и дичь. Сегодня это поселок Половинка и другие, связанные дорогой с туристической частью села.
Эта дорога в последние годы пришла в ужасающее состояние. Если туристическую часть Турки ремонтируют, то дорогу, связывающую две половинки села, нет. Она напоминает трассу после бомбежки, хотя является оживленной коммуникацией. Еще одна проблема, которую в соцсетях Прибайкальского района обсуждают жители, это плохое состояние подпорной стенки на склоне возле подъезда к новому мосту.
А туристы разрисовали
Внешне она выглядит красиво, разрисованная туристами и улан-удэнскими художниками по стрит-арту. Однако ее состояние внушает опасения.
- Ее в районе старого моста через Турку построили в конце 40-х годов прошлого века японские военнопленные, работавшие в местном леспромхозе, построили добротно, со знанием дела, - рассказывают в местных соцсетях интересующиеся краеведением жители. - Но время и климат берут свое - стена покрылась трещинами и вот-вот может упасть вниз.
Еще одна беда, нависшая над многострадальной дорогой в Турке – опасные камни на склоне на дороге в Половинку. Машины ездят возле крутого склона, рискуя попасть под камнепад. Впрочем, дорога регулярно перекрывается больше не из-за падающих камней, а из-за снега. В этом месте ежегодно в декабре-январе выпадает рекордное количество осадков (из-за особенной розы ветров) и узкую дорогу заваливают многометровые сугробы, перекрывая людям выезд. Село Половинка порой становится отрезанным от внешнего мира.
Соединить село
- Жители Турки лет десять пишут жалобы во все инстанции и просят отремонтировать этот участок дороги, укрепив откосы. Но лишь недавно стало известно, что реконструкцию участка на Половинку пообещали включить в программу дорожного финансирования на 2024 год, — говорит общественник из Турки Алексей Башаров. — Правда будет ли еще финансирование, учитывая дефициты бюджетов, большой вопрос.
Будем надеяться, что просьбы жителей туристического села все же услышат и безопасность людей будет обеспечена.
Фото: «Номер один»