Общество 25.08.2023 в 15:20

ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии с начала года более 3,3 млрд руб

Всего за семь месяцев перечислено почти 21 млрд рублей налогов и страховых взносов
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Текст: Номер один
ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии с начала года более 3,3 млрд руб
Структурными подразделениями  РЖД, а также дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – июле 2023 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов более 20,6 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило свыше 16,6 млрд руб. В бюджет Бурятии перечислено  более 3,3 млрд руб.

Кроме того, свыше 277 млн руб получил бюджет Забайкальского края, а бюджет Якутии – более 5,3 млн руб.

Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.

Фото: ВСЖД
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