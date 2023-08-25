ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии с начала года более 3,3 млрд руб

Структурными подразделениями РЖД, а также дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – июле 2023 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов более 20,6 млрд рублей.Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило свыше 16,6 млрд руб. В бюджет Бурятии перечислено более 3,3 млрд руб.Кроме того, свыше 277 млн руб получил бюджет Забайкальского края, а бюджет Якутии – более 5,3 млн руб.Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.Фото: ВСЖД