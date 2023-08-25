Общество 25.08.2023 в 16:27

В Бурятии вспышка заболеваемости в детском лагере вызвана кишечной инфекцией

Причиной стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии вспышка заболеваемости в детском лагере вызвана кишечной инфекцией

В Роспотребнадзоре Бурятии рассказали о ходе эпидемиологического расследования ЧП в детском санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор».

«Установлено, что вспышка вызвана кишечной инфекцией норовирусной этиологии, возбудитель которой был установлен у больных, а также у персонала пищеблока. В ходе обследования установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части хранения пищевых продуктов, санитарного состояния пищеблока, дезинфекционного режима и др», 

- сообщили в ведомстве.
Деятельность пищеблока и самого лагеря приостановлена. После окончания эпидрасследования виновные лица будут привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством.

Напомним, число пострадавших от острой кишечной инфекции в лагере «Байкальский бор» на составило 28 человек. В их числе 26 детей и 2 работников лагеря.

Фото: "Номер один"

Теги
заболеваемость детский лагерь инфекции Роспотребнадзор

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