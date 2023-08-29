Утечка персональных данных
Вопрос: «Мои персональные данные получили мошенники. Что делать? Куда обращаться?»
Михаил Петрович Ц.
Нажимая на галочку, гражданин дает ресурсу право только на хранение информации о нем. Для ее распространения сайт обязан предоставить отдельное соглашение. Если данные каким-то образом попали в третьи руки, а гражданин на это не соглашался - произошла незаконная утечка.
Для начала разберемся, что считается персональными данными:
- фамилия, имя, отчество физического лица;
- дата рождения;
- адрес места жительства или регистрации;
- e-mail и телефон;
- социальное, имущественное, семейное положение;
- сведения о доходах, образовании, профессии;
- данные паспорта, дактилоскопии и анализов ДНК;
- фото или видео с лицом человека.
За нарушениями законов в области персональных данных следит Роскомнадзор.
Подать жалобу о краже данных можно:
- на официальном сайте Роскомнадзора в разделе «Общественная электронная приёмная»;
- лично в отделении Роскомнадзора (необходимо два экземпляра).
Также можно подать жалобу в прокуратуру РФ, если точно знать город нахождения нарушителей.
Заявить можно:
- на сайте регионального отделения в разделе «Обращения граждан»;
- на «Госуслугах» в разделе «Подача обращения в органы прокуратуры».
Также можно обратиться в Управление «К» - специальное подразделение МВД, которое занимается преступлениями в области информационных технологий, в том числе и кражами данных на сайтах.
Заявить о краже можно онлайн на странице обращений мвд.рф, выбрав в списке подразделений Управление «К».