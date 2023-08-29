Утечка персональных данных

Вопрос: «Мои персональные данные получили мошенники. Что делать? Куда обращаться?»

Михаил Петрович Ц.

Нажимая на галочку, гражданин дает ресурсу право только на хранение информации о нем. Для ее распространения сайт обязан предоставить отдельное соглашение. Если данные каким-то образом попали в третьи руки, а гражданин на это не соглашался - произошла незаконная утечка.

Для начала разберемся, что считается персональными данными:

- фамилия, имя, отчество физического лица;

- дата рождения;

- адрес места жительства или регистрации;

- e-mail и телефон;

- социальное, имущественное, семейное положение;

- сведения о доходах, образовании, профессии;

- данные паспорта, дактилоскопии и анализов ДНК;

- фото или видео с лицом человека.

За нарушениями законов в области персональных данных следит Роскомнадзор.

Подать жалобу о краже данных можно:

- на официальном сайте Роскомнадзора в разделе «Общественная электронная приёмная»;

- лично в отделении Роскомнадзора (необходимо два экземпляра).

Также можно подать жалобу в прокуратуру РФ, если точно знать город нахождения нарушителей.

Заявить можно:

- на сайте регионального отделения в разделе «Обращения граждан»;

- на «Госуслугах» в разделе «Подача обращения в органы прокуратуры».

Также можно обратиться в Управление «К» - специальное подразделение МВД, которое занимается преступлениями в области информационных технологий, в том числе и кражами данных на сайтах.

Заявить о краже можно онлайн на странице обращений мвд.рф, выбрав в списке подразделений Управление «К».