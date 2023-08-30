Пребывание с ребенком в стационаре

Вопрос: «Моему сыну 7 лет. Его положили в больницу на обследование. Могу ли находиться с ним в больнице в течение всего дня до вечера?»

Оюна Доржиева

Независимо от того, сколько ребенку лет, родитель имеет право быть рядом во время лечения в стационаре больницы. Это касается, как пребывания в палате, так и медицинских процедур. Закон ограничивает только предоставление бесплатного питания и спального места родителю или другому члену семьи.

Питание и спальное место предоставляется при одном из условий:

- ребенку еще нет 4 лет;

- у ребенка старше 4 лет есть инвалидность, и он не может себя обслуживать;

- это необходимо по медицинским показаниям и согласовано с администрацией лечебного учреждения.

Если родителю отказывают в сопровождении ребенка при госпитализации, то решение можно обжаловать, обратившись в администрацию лечебного учреждения, страховую организацию, Росздравнадзор, прокуратуру или суд.

Важно знать, что требовать с родителей плату за пребывание с ребенком в палате или принуждать к уборке, персонал не имеет права. Родители могут делать это только по своему желанию.