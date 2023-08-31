Самозанятость: выгода для работодателя

Вопрос: «Чем выгодны для работодателя самозанятые сотрудники?»

Самозанятый сотрудник платит налоги самостоятельно – 4% от суммы дохода в случае работы с физическим лицом и 6% – при взаимодействии с компанией или ИП. В общем порядке самозанятый не может рассчитывать на выплату больничных, декретных или отпускных. Также самозанятость не предполагает накопление пенсионного стажа и баллов. Все это – дополнительные «опции», которые самозанятый может «докупить».

Работодателю выгодно сотрудничать с самозанятыми, поскольку так он может сэкономить на налогах и социальных взносах. Ему не нужно делать обязательные отчисления на единый налоговый счет – на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, а еще делать страховые взносы от несчастных случаев.

Если человек работает в организации полный рабочий день, имеет регламентированный рабочий распорядок, рабочее место и т. д., то ему невыгодно иметь статус самозанятого, коим он и не является. Сотрудник, имея такую форму взаимоотношений, берет на себя оплату всех налоговых взносов. Также, если в его организации предусматривается, например, дополнительное медицинское страхование и прочие льготы, то он лишается так называемого «социального пакета».

Кроме того, самозанятость не предполагает выплату аванса и зарплаты в обычном понимании. Оплата производится по факту выполненной работы. Если заданий нет, то нет и денег. Расторгнуть отношения с самозанятым также гораздо проще, чем с сотрудником, который оформлен, например, по бессрочному трудовому договору. Второй вариант требует обоснования решения, а также выплату компенсаций, например, за неиспользованный отпуск. В случае с самозанятым отношения расторгаются одним днем без каких-либо выплат.

Также стоит учитывать, что самозанятый не может рассчитывать на получение налогового вычета, например, после приобретения недвижимости или оплаты дорогостоящего лечения. Дело в том, что налоговый возврат распространяется только на плательщиков налога на доходы физических лиц, коим самозанятый не является.

В каких случаях самозанятость возможна?

Иногда самозанятость может быть приемлемым вариантом как для работодателя, так и для сотрудника. К примеру, если человек уже защищен социальными гарантиями – у него есть основное место работы, где он трудоустроен по бессрочному трудовому договору. Работодатель платит за него социальные отчисления. Кроме того, в пользу такого сотрудника идет начисление пенсионного стажа и баллов.

В этом случае человек может согласиться на самозанятость на втором месте работы. В обмен на соблюдение этого условия можно попросить более высокую оплату оказанных услуг. Это логичное решение, поскольку работодатель экономит на социальном обеспечении сотрудника. При этом сам сотрудник обязан платить налог на профессиональный доход, а при желании может использовать прибавку для самостоятельной уплаты социальных взносов.

Сотрудник, в том числе и действующий, вправе согласиться на самостоятельную уплату налога на профессиональный доход. Например, если у сотрудника нет стандартного рабочего дня, регламентированного правила ухода на обед, нет четкого графика выплаты зарплаты. Если характер работы или труда не требует ежедневного результата.

При этом важно, чтобы самозанятость оформлялась не для «галочки», а человек действительно соответствовал этому статусу.