Договор на оказание юридических услуг

Вопрос: «Что делать, если мне оказали некачественные юридические услуги?»

Юлия Георгиевна М.

Отвечает Роспотребнадзор:

- Нужно потребовать возврат уплаченного по договору вознаграждения, если оформленные юристом документы носят формальный характер, изобилуют неточностями и ошибками, не имеют привязки к ситуации клиента, составлены по шаблону, используют недействующие нормативные правовые акты или применяют неприменимые к спорной ситуации нормы, заведомо не ориентированы на положительный результат.

В соответствии со статьей 29 Закона «О защите прав потребителей» потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги) в разумный срок, назначенный потребителем;

- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);

- безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.