Улицу Трубачеева в Улан-Удэ откроют 1 сентября

В Улан-Удэ строители третьего моста через Уду приступили к завершающему этапу работ, связанному с открытием временного проезда по улице Трубачеева.«На данный момент проводятся работы по уплотнению основания и укладка асфальтобетонного покрытия. Движение на улице будет открыто уже с 1 сентября», - сообщили в Минтрансе Бурятии.Как отметили в министерстве, второй этап работ по обустройству кольца на улицах Трубачеева, Сахьяновой и Ключевской начнется в мае 2024 года.Фото: Минтранс Бурятии