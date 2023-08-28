Общество 28.08.2023 в 09:22
Улицу Трубачеева в Улан-Удэ откроют 1 сентября
Но в следующем году её снова перекроют
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ строители третьего моста через Уду приступили к завершающему этапу работ, связанному с открытием временного проезда по улице Трубачеева.
«На данный момент проводятся работы по уплотнению основания и укладка асфальтобетонного покрытия. Движение на улице будет открыто уже с 1 сентября», - сообщили в Минтрансе Бурятии.
Как отметили в министерстве, второй этап работ по обустройству кольца на улицах Трубачеева, Сахьяновой и Ключевской начнется в мае 2024 года.
Фото: Минтранс Бурятии
«На данный момент проводятся работы по уплотнению основания и укладка асфальтобетонного покрытия. Движение на улице будет открыто уже с 1 сентября», - сообщили в Минтрансе Бурятии.
Как отметили в министерстве, второй этап работ по обустройству кольца на улицах Трубачеева, Сахьяновой и Ключевской начнется в мае 2024 года.
Фото: Минтранс Бурятии
Тегиремонт дороги