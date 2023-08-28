Общество 28.08.2023 в 09:47
В Бурятии безработным важно трудоустроиться быстро
Почти 70% соискателей Бурятии признались, что для них критично найти работу как можно скорее
Текст: Номер один
Более двух третей (69%) жителей Бурятии, которые находятся в поисках работы, признались, что для них и их семьи эта задача критично важна и новое место трудоустройства нужно найти в самые короткие сроки, сообщает Head Hunter. Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей работы в республике, выяснив, насколько критично для них сейчас найти новое место работы.
Чаще всего торопятся в поисках рабочего места представители профессиональных сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (для 76% из них поиск работы критичен), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (75%), а также «Спорт, салоны красоты», «Транспорт, логистика, перевозки» и «Безопасность» (по 74%).
Еще треть (27%) жителей региона отметили, что поиск работы для них сейчас не является критично важной задачей. Чаще всего так отвечали представители сфер «Добыча сырья» (34%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Сельское хозяйство» (по 32%), «Строительство, недвижимость» (31%). 4% – затруднились ответить.
При этом соискатели из регионов Дальнего Востока позитивно оценивают свое будущее на рынке труда: сразу 59% опрошенных высоко оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшее время и уверены, что найдут подходящую работу. Сомневаются в этом только 34%, еще 7% затруднились ответить.
Наиболее уверены в своих перспективах соискатели из сфер «Спорт, салоны красоты» (74% не сомневаются, что найдут работу в ближайшее время), «Розничная торговля» (72%), «Продажи, обслуживание клиентов» (70%), «Рабочий персонал» (63%), а также «Маркетинг, реклама, PR» (62%). Сомневаются в шансах на трудоустройство соискатели из сфер «Страхование» (53% не уверены), «Безопасность» (49%) и «Закупки» (45%).
Фото: egov-buryatia.ru
Чаще всего торопятся в поисках рабочего места представители профессиональных сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (для 76% из них поиск работы критичен), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (75%), а также «Спорт, салоны красоты», «Транспорт, логистика, перевозки» и «Безопасность» (по 74%).
Еще треть (27%) жителей региона отметили, что поиск работы для них сейчас не является критично важной задачей. Чаще всего так отвечали представители сфер «Добыча сырья» (34%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Сельское хозяйство» (по 32%), «Строительство, недвижимость» (31%). 4% – затруднились ответить.
При этом соискатели из регионов Дальнего Востока позитивно оценивают свое будущее на рынке труда: сразу 59% опрошенных высоко оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшее время и уверены, что найдут подходящую работу. Сомневаются в этом только 34%, еще 7% затруднились ответить.
Наиболее уверены в своих перспективах соискатели из сфер «Спорт, салоны красоты» (74% не сомневаются, что найдут работу в ближайшее время), «Розничная торговля» (72%), «Продажи, обслуживание клиентов» (70%), «Рабочий персонал» (63%), а также «Маркетинг, реклама, PR» (62%). Сомневаются в шансах на трудоустройство соискатели из сфер «Страхование» (53% не уверены), «Безопасность» (49%) и «Закупки» (45%).
Фото: egov-buryatia.ru