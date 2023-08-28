Общество 28.08.2023 в 11:04

Соцфонд Бурятии досрочно выплатит через банки единое пособие за август

В общей сложности 1 сентября семьям республики  будет перечислено свыше 1,8 млрд рублей
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Текст: Петр Санжиев
Соцфонд Бурятии досрочно выплатит через банки единое пособие за август
В День знаний, 1 сентября, Социальный фонд по Бурятии досрочно перечислит единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам. Помимо единого пособия на два дня раньше графика будут  перечислены пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; выплата на первого ребенка до 3 лет; пособие на ребенка военнослужащего по призыву и пособие на детей от 8 до 17 лет.  Об этом сообщил сегодня управляющий Отделением СФР по Бурятии   Климентий Шомоев на брифинге в правительстве республики.

«Зачисление  денежных средств на банковские счета получателей будет производиться  в течение всего дня. В общей сложности 1 сентября семьям Бурятии будет перечислено свыше 1,8 млрд. рублей. Из них 1,6 млрд рублей - единого пособия. Досрочная выплата  связана с тем, что единый день 3 число в сентябре выпадает на воскресенье», - отметил Климентий Шомоев.

С января 2023 года единое пособие выплачивается на 109 257 детей в возрасте до 17 лет и более двум тысячам беременным женщинам.  Размер пособия определяется исходя из критериев нуждаемости семьи. На детей максимальный размер пособия составляет 16 006 руб, беременным женщинам - 17 079 руб. Чаще всего для оформления пособия жители республики используют портал госуслуг, через него заявления подало большинство заявителей, почти 99%.

По словам управляющего отделением, прием заявлений на единое пособие позволил собрать Отделению СФР по Бурятии  интересную статистику по заявителям. Как показывает анализ, средний возраст заявителя  в республике составляет 34 года, а возраст самого взрослого обратившегося  77 лет. Специалисты фонда также проанализировали состав семьи заявителей.

Выяснилось, что  из более чем 100 тысяч заявлений, поступивших в отделение с января 2023 года, 54,2% заявлений направлено семьями из 3-4 человек. На втором месте семьи из  5-9 человек, от них поступило 24 тыс. заявлений. Количество семей из десяти и более человек, обратившихся за единым пособием, в республике составило 95, а максимальная выплата одной семье в месяц превышает 144 тыс руб.

Единое пособие в  максимальном размере 16 006 руб. в этой семье установлено на каждого ребенка и перечисляется  ежемесячно на 9 детей, -  отметил  управляющий ОСФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев.

Проконсультироваться по вопросам назначения социальных выплат на детей родители могут по телефону Единого контакт-центра 8 800 1000001 или
в социальных сетях Социального фонда Бурятии:

https://vk.com/sfr_buryatia    
https://t.me/sfr_buryatia
https://ok.ru/group/55165929259167

Фото: ОСФР по Республике Бурятия
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дети пособие выплаты сроки

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