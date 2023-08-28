Общество 28.08.2023 в 11:40

В Джиде раскрыта кража 250 тыс рублей на животноводческой стоянке

Детектив развивался в чисто английском стиле: закрытое пространство, узок круг участников  
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Текст: Номер один
В Джиде раскрыта кража 250 тыс рублей на животноводческой стоянке
В дежурную часть полиции по Джидинскому району поступило заявление о краже денег от 57-летней жительницы Иволгинского района. Женщина рассказала о том, что приехала в Джидинский район, чтобы закупить партию мяса для продажи, сообщили в МВД по Бурятии.

Вечером она распивала спиртные напитки с одноклассниками на животноводческой стоянке, а утром выяснилось, что деньги, предназначенные для оптовой закупки, пропали. Ущерб составил 254 тысячи рублей
.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 39-летнего работника животноводческой стоянки.

Выяснилось, что потерпевшая во время застолья рассказала о имеющейся у нее крупной сумме наличных. А также поделилась с друзьями тревогой, что  боится потерять деньги, находясь в нетрезвом состоянии. В целях сохранности денежных средств собутыльники решили передать имущество на хранение родственнице, которая находилась с ними, но не употребляла спиртное. Злоумышленник также распивал спиртное вместе со всеми и видел, что девушка, выбранная «сейфом», спрятала деньги в карман кофты.

Она же после застолья развезла всех по домам, а затем отвезла в домик для работников стоянки подозреваемого, и сама осталась здесь ночевать. Мужчина лег на полу, а женщина на диване. Злоумышленник дождался, когда дама уснет, и похитил деньги.

Ранним утром злоумышленник уехал на попутке в Улан-Удэ, где приобрел на похищенные деньги спиртное, снял номер в гостинице и купил новую одежду. После задержания полицейские изъяли у мужчины только 184 тыс рублей.

Выяснилось, что гражданин устроился на ферму в начале августа текущего года. Уроженец Кижингинского района дважды судим за угон и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – «Кража».

Фото: «Номер один»
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преступность кража задержание

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