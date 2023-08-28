В Бурятии выявлена новая разновидность коронавируса

Среди образцов, взятых у болеющих коронавирусом жителей Бурятии и направленных на исследование в иркутскую лабораторию, выявлен штамм «Эрис». Эта разновидность омикрон-штамма уже начинает распространяться в больших городах страны, также как в США, Индии, странах Европы.По словам представителей Роспотребнадзора Бурятии, разновидность не имеет характеристик в сторону утяжеления. Обычно «Эрис» протекает в форме болезни с легкой или средней тяжестью. Но есть вероятность, что коронавирус поразит человека одновременно с гриппом.В связи с этим власти напоминают, что идет вакцинация против гриппа. Многие категории получат вакцину бесплатно, а кто-то за счет работодателя. От гриппа хотят привить 60% населения Бурятии. Вакцина уже есть в каждой ЦРБ.Фото: «Номер один»