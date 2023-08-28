В Бурятии у пьяных водителей конфисковали уже 167 автомобилей

На Дальнем Востоке в этом году почти в 10 раз возросло количество конфискации транспортных средств за вождение в состоянии опьянения. Всего за первые полгода у осужденных водителей конфисковано 488 автомобилей. Для сравнения, в 2022 году их было всего 51.Как сообщили в Управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО, наиболее часто автомобили конфискуют в Бурятии (167), Сахалинской области (78), Хабаровском (66) и Забайкальском (46) краях, Якутии (55), Амурской области (41), Еврейской автономной области (20). В Камчатском крае конфисковано 7 автомобилей, Приморском крае – 4. Единичные случаи обращения автомашин в доход государства зафиксированы в Магаданской области (3) и Чукотском автономном округе (1).При этом нередко для сохранения автомобилей нарушители составляют договоры об якобы их продаже родственникам. Однако суды признают такие сделки формальными и совершенными с целью уклонения от конфискации имущества.Как подчеркнули в прокуратуре, в случае продажи автомобиля после совершения преступления конфискации подлежат денежные средства, полученные по сделке.Не препятствует конфискации и право совместной собственности супругов на автомобиль, а также его приобретение на кредитные средства и нахождение в залоге у банка. Конфискация может пройти и при отсутствии правоустанавливающих документов на транспорт.«Конфискация транспортных средств у водителей, неоднократно задержанных за управление в состоянии опьянения, оказывает положительное влияние. Так по итогам 2022 года число зарегистрированных преступлений данной категории сократилось на 8,9%, а по итогам 1 полугодия 2023 года – на 10,5%», - отметили в прокуратуре.Фото: «Номер один»