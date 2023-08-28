Общество 28.08.2023 в 14:37
В Бурятии выпустили в Байкал 20 тыс мальков осетра
Приобретение мальков обошлось в 3 млн рублей, собранных всем миром
Текст: Номер один
В Бурятии в Байкал выпущено 20 тыс мальков краснокнижного осетра. Выпуск инициирован фондом «Экология» Россельхозбанка для поддержания популяции редкой рыбы, сообщили в минсельхозпроде республики.
Мальки отправились расти в Священное море неподалеку от села Дубинино Кабанского района.
«Байкальский осетр занесен в Красные книги России и Монголии, так как популяция царь-рабы опустилась до критически низкой отметки. В настоящее время осетр в Байкале встречается все реже и находится на грани исчезновения, а восстановление популяции происходит крайне медленно», - отмечает Эльмира Морозова, директор фонда «Экология».
Восполнение биоресурсов озера Байкал позволяет сохранить популяцию байкальского осетра в дикой природе.
Всего на приобретение мальков осетра потрачено около 3 млн рублей. Сумма была собрана через пожертвования физлиц на сайте фонда «Экология» и перечисления по «ЭкоКарте». Самое большое количество пожертвований совершено посредством покупки сертификатов на экологические проекты фонда в программе лояльности «Урожай».
Фото: минсельхозпрод Бурятии
Мальки отправились расти в Священное море неподалеку от села Дубинино Кабанского района.
«Байкальский осетр занесен в Красные книги России и Монголии, так как популяция царь-рабы опустилась до критически низкой отметки. В настоящее время осетр в Байкале встречается все реже и находится на грани исчезновения, а восстановление популяции происходит крайне медленно», - отмечает Эльмира Морозова, директор фонда «Экология».
Восполнение биоресурсов озера Байкал позволяет сохранить популяцию байкальского осетра в дикой природе.
Всего на приобретение мальков осетра потрачено около 3 млн рублей. Сумма была собрана через пожертвования физлиц на сайте фонда «Экология» и перечисления по «ЭкоКарте». Самое большое количество пожертвований совершено посредством покупки сертификатов на экологические проекты фонда в программе лояльности «Урожай».
Фото: минсельхозпрод Бурятии