В Бурятии пожарные предотвратили взрыв газа в Закаменске

В Бурятии рано утром 27 августа поступила информация о возгорании бокса на станции технического обслуживания в городе Закаменск. Возгорание обнаружил работник СТО и незамедлительно позвонил в службы экстренного реагирования. На вызов отправились огнеборцы четвертого Закаменского отряда противопожарной службы республики.На момент прибытия огнеборцев внутри бокса было плотное задымление. Во время разведки места пожара начальник караула обнаружил внутри помещения газовые баллоны. Наличие баллонов внутри бокса могло привести к их взрыву, поэтому пожарные совместно с работниками СТО незамедлительно эвакуировали баллоны в безопасное место. Для ликвидации очага возгорания пожарным потребовалось 13 минут, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара повреждены ворота бокса на площади 10 кв метров. Причины пожара устанавливаются. Для ликвидации очага возгорания привлекалось шесть пожарных и три автоцистерны.Фото: t.me/gochs03