Общество 28.08.2023 в 16:13

В Улан-Удэ открыли новое здание школы №19

В новом трехэтажном здании будут учиться дети с 1 по 11 класс
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ открыли новое здание школы №19
Сегодня, в канун нового учебного года, в Улан-Удэ открыли новый корпус школы №19 по улице Жердева. В торжественной церемонии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, министр образования и науки РБ Валерий Поздняков, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, председатель Комитета по образованию администрации города Татьяна Митрофанова и другие.

- Это подарок от нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что федеральные деньги пришли в республику, и на эти средства мы строим школы, детские сады, дороги. Уважаемые педагоги, желаю, чтобы вы всей своей душой, всеми знаниями поднимали наших ребят, давали им «крылья», чтобы они из стен школы выходили готовыми ко всем жизненным испытаниям. А вам, ребята, желаю, чтобы для вас были открыты дороги любые: самые сложные, самые интересные, самые перспективные. В добрый путь! - поздравил собравшихся Алексей Цыденов.

Школа №19 открылась первой из четырех, что строились в Улан-Удэ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по концессионному соглашению между правительством РБ и ООО «ПРОшкола». На очереди – школы № 108 и 55. В следующем году откроется школа №60 в 103-м микрорайоне.

В новом трехэтажном здании школы №19 будут учиться дети с 1 по 11 класс, начальный блок выделен отдельно, здесь для малышей обустроена игровая.

Для средних и старших классов помимо специализированных кабинетов со всем необходимым оборудованием есть мастерская по обработке дерева и металла, кабинет домоводства с мастерской по обработке ткани, оборудованной столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами, оверлоком. Также здесь есть помещение для кулинарии с кухонным комбайном, микроволновой печью, холодильником, электроплитой и чайником.

Учебные кабинеты, лаборантские, мастерские, обеденный зал имеют свои умывальники. Новый актовый зал может вместить 114 человек, а столовая - 125. Спортзал помимо всего оснащен раздевалками для мальчиков и девочек с душевыми кабинами.

— Мы открываем новый корпус, такой долгожданный, такой нужный именно здесь. Корпус, в который уже 1 сентября пойдут свыше 600 наших учеников. Новое здание школы замечательное, но стены - это только просто стены. И только вы, дорогие наши ребята, уважаемые учителя, наполняете эти стены жизнью, энергией, создаёте свою неповторимую атмосферу. Здесь теперь есть всё для того, чтобы хорошо учиться, заниматься спортом и, дай Бог, чтобы всё это использовалось. Желаю, чтобы вы получили новые знания, приходили с улыбкой в школу, как в родной дом, и стали лидерами образования не только города Улан-Удэ, но и всей республики! - поздравил мэр Улан-Удэ.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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