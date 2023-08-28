В июле инфляция в Бурятии ускорилась до 4,4%

Инфляция в Бурятии в июле ускорилась до 4,4% после 2,84% в предыдущем месяце, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка РФ. При этом ее уровень остался ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу (4,56%), но превысил показатель в целом по России (4,3%). На годовом росте цен в республике сказались растущие издержки предприятий из-за ослабления рубля, а также активный потребительский спрос.«Из-за ослабления рубля выросли издержки животноводов на покупку импортных комбикормов, ветеринарных препаратов, запчастей и комплектующих для оборудования. Это привело к росту расходов на сырье у переработчиков и сказалось на стоимости готовой продукции — в июле цены на свинину, фарш, пельмени в бурятских магазинах снижались медленнее, чем в июне. Подорожали в годовом выражении говядина, баранина и мясо птицы», — отметил Виталий Пономарев, заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.В непродовольственном секторе, кроме ослабления рубля, на динамику цен продолжила влиять повышенная потребительская активность. Из-за этого, например, медленнее стали дешеветь бытовая техника и электроника.Годовой прирост цен на продовольственные товары в июле увеличился до 1,53% после 0,18% в июне. Вследствие ослабления рубля импортные фрукты и овощи поступали в регион по более высокой цене. В результате подорожали в годовом выражении яблоки и апельсины, ускорился годовой рост цен на груши. Среди овощей замедлилось снижение цен на картофель, свёклу и морковь, ускорился годовой рост цен на капусту.Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июле увеличился до 4,75% после 3,77% в июне.В ожидании индексации утилизационного сбора на ввозимые из-за рубежа транспортные средства и введения запрета на поставку отдельных категорий автомобилей из Японии повысился спрос на новые и подержанные иномарки. Наряду с ослаблением рубля это ускорило годовой рост цен на них.Повышение потребительской активности и ослабление рубля привели к замедлению снижения цен на стиральные машины, телевизоры, миксеры, смартфоны и электроинструменты, удорожанию холодильников в годовом сопоставлении.Увеличение оптовых цен на моторное топливо из-за превышения спроса над предложением привело к ускорению годового роста цен на автомобильный бензин в рознице.Годовой темп прироста цен на услуги в июле увеличился до 9,07% после 6,34% в июне. Заметный вклад в такое увеличение внесла динамика цен на услуги воздушного транспорта. Снижение количества рейсов в московском направлении на фоне роста популярности внутреннего туризма способствовало подорожанию авиаперелетов в годовом выражении.В условиях увеличения объемов жилищного строительства в республике вырос спрос на услуги по ремонту жилья. Как следствие, ускорился годовой рост цен на них.Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в июле 2023 года ускорилась до 4,56% после 3,84% в июне. Повышение ценового давления происходило в отношении все более широкого круга товаров и услуг. Это во многом связано с активизацией потребительского спроса и переносом в цены ослабления рубля.Инфляция в России продолжила расти, достигнув в июле 4,3% (месяцем ранее — 3,25%). Уровень устойчивого ценового давления в годовом выражении превышает 4% и продолжает постепенно усиливаться. В ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.Фото: pixabay.com