В Бурятии суд обязал предприятие выплатить штраф в 400 тыс рублей

В ноябре 2021 года сотрудниками Россельхознадзора провели выездное обследование на земельном участке сельхозназначения в Иволгинском районе республики, арендатором которого является юридическое лицо ООО «Вита Технологии».Проверкой выявлены факты самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почв на площади 28 830 кв метров. и захламление коммунально-бытовыми отходами на площади 1 555 кв метров. Это подтверждено экспертизой испытательной лаборатории Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», сообщили в управлении надзорного ведомства по Иркутской области и Бурятии.Предприятие было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 200 тыс рублей. Также ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства РФ.В установленные сроки арендатор не оплатил административный штраф и не выполнил предписание надзорного ведомства. Материалы нового административного дела по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в декабре 2022 года направлены в мировой суд Железнодорожного района Улан-Удэ для принятия решения. В судебном заседании юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, ему вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 400 000 рублей. Кроме того, управление Россельхознадзора обратилось в суд с иском о понуждении к исполнению предписания.В августе 2023 года Железнодорожный районный суд заочным решением обязал ООО «Вита Технологии» в течение семи месяцев с момента вступления решения в законную силу исполнить требования предписания. А именно: подготовить проект рекультивации нарушенных земель в результате снятия плодородного слоя почвы, перекрытия поверхности почвы; провести рекультивацию нарушенных земель; провести мероприятия по ликвидации несанкционированного размещения твердых коммунально-бытовых отходов на земельном участке.Заметим, что «Вита Технологии» - это 000 с единственным учредителем (он же директор) и минимальным уставным капиталом в 10 тыс рублей. А основным видом его деятельности является «смешанное сельское хозяйство». Однако среднесписочное число работников равно нулю. И сам собой возникает вопрос: зачем сельхозпредприятию превращать арендованную землю в свалку?Фото: 38.fsvps.gov.ru