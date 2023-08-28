Общество 28.08.2023 в 21:20

Добровольцы ВСЖД прибрались на Байкале

Участники второго форума волонтеров магистрали собрали и вывезли более 100 кг мусора
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Добровольцы ВСЖД прибрались на Байкале
Второй региональный форум по корпоративному волонтерству состоялся на Восточно-Сибирской магистрали. В нем приняли участие более 70 железнодорожников из Приангарья и Бурятии, студенты ИрГУПС, пенсионеры ВСЖД, а также добровольцы с Красноярской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В течение трех дней в рамках форума в поселке Листвянка Иркутской области проходили командообразующие мероприятия, спортивные и творческие конкурсы, экологические акции. Так, волонтеры-железнодорожники привели в порядок побережье Байкала: собрали и вывезли более 100 кг мусора, отреставрировали лавочки и урны, оборудовали мангальные зоны на пляжной территории.



Также одним из ярких запоминающихся событий форума стал экологический квест «Мир глазами волонтера». Участники создавали видеоролики на тему «Природа рядом с нами». Авторов лучших работ наградили памятными подарками.

Всего в волонтерском движении ВСЖД на сегодняшний день состоят более 1300 человек. Только с начала года на полигоне дороги организовано более 150 мероприятий. Сотрудники ВСЖД регулярно участвуют в экологических и благотворительных акциях, проводят просветительские мероприятия в области безопасности на железной дороге, помогают детям, оставшимся без попечения родителей, малоимущим семьям, а также ветеранам в решении бытовых проблем.

Фото: ВСЖД
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Байкал волонтеры ВСЖД

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