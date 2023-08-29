Общество 29.08.2023 в 09:41

В первом полугодии ТГК-14 утроила чистую прибыль

В денежном выражении это почти 865 млн рублей с ростом выручки без малого на 18%
A- A+
Текст: Номер один
В первом полугодии ТГК-14 утроила чистую прибыль
Чистая прибыль ТГК-14 по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января – июня 2023 года выросла втрое, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 864,967 млн рублей. Выручка выросла на 17,9%, сообщила пресс-служба компании.

В первом полугодии 2023 года электростанции ТГК-14 выработали 1,661 млрд кВт*ч, что на 6,8% больше, чем за первое полугодие 2022 года. Компания объясняет рост высокой степенью готовности генерирующих объектов к несению нагрузок и эффективной загрузкой основного оборудования ТЭЦ. Отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 3,28 млн Гкал.

Также по данным отчетности МСФО за 1 полугодие 2023 года выросли расходы на персонал по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 10,7%. Это связано с тем, что компания регулярно обеспечивает рост заработной платы всему персоналу не ниже уровня инфляции.

Кроме того, в аудиторской отчетности отмечено, что акционеры направили полученные дивиденды для выполнения инвестиционной программы компании, которая в текущем году возросла втрое по сравнению с 2022 годом.

В компании отмечают, что в 2023 году продолжается курс по реализации ключевых направлений стратегии развития. Особое внимание уделяется модернизации и строительству новых мощностей, экологии, социальной политике и высокому уровню корпоративного управления.

Как-то так. Но пусть сенсационные показатели ТГК-14 обсуждают специалисты. Тройной рост прибыли – это не шутки.

Фото: news.tgk-14.com
Теги
энергетика ТГК-14 прибыль рост

Все новости

Из-за колебаний курса рубля инфляционные ожидания вновь пошли в рост
30.08.2023 в 09:18
Истории с хорошим концом
30.08.2023 в 09:00
Пребывание с ребенком в стационаре
30.08.2023 в 09:00
Ученые ВСГУТУ разрабатывают нейросеть для тяжелого бетона
29.08.2023 в 17:39
«Ростелеком» обеспечил интернетом международный буддийский форум
29.08.2023 в 17:25
Житель Бурятии напал на полицейских с топором
29.08.2023 в 16:48
В Улан-Удэ к 16 сентября отключат летний водопровод
29.08.2023 в 16:45
В Улан-Удэ скандально известной супермошеннице продлили срок содержания под стражей
29.08.2023 в 15:16
В Бурятии ликвидирована стихийная свалка в селе Турка
29.08.2023 в 15:08
Прокуратура Бурятии взыскала с бизнесмена 335 млн рублей
29.08.2023 в 14:34
ЗУРХАЙ
с 30 августа по 5 сентября

Читайте также
Из-за колебаний курса рубля инфляционные ожидания вновь пошли в рост
Сейчас  41% россиян считают темпы инфляции высокими, каждый третий — умеренными
30.08.2023 в 09:18
Истории с хорошим концом
Далеко не каждая пропажа людей заканчивается криминальной сводкой
30.08.2023 в 09:00
Пребывание с ребенком в стационаре
Основные условия
30.08.2023 в 09:00
Ученые ВСГУТУ разрабатывают нейросеть для тяжелого бетона
Она позволит прогнозировать состав тяжелого бетона на основе заданной проектной прочности на сжатие и по составу
29.08.2023 в 17:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru