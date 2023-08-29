В первом полугодии ТГК-14 утроила чистую прибыль

Чистая прибыль ТГК-14 по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января – июня 2023 года выросла втрое, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 864,967 млн рублей. Выручка выросла на 17,9%, сообщила пресс-служба компании.В первом полугодии 2023 года электростанции ТГК-14 выработали 1,661 млрд кВт*ч, что на 6,8% больше, чем за первое полугодие 2022 года. Компания объясняет рост высокой степенью готовности генерирующих объектов к несению нагрузок и эффективной загрузкой основного оборудования ТЭЦ. Отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 3,28 млн Гкал.Также по данным отчетности МСФО за 1 полугодие 2023 года выросли расходы на персонал по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 10,7%. Это связано с тем, что компания регулярно обеспечивает рост заработной платы всему персоналу не ниже уровня инфляции.Кроме того, в аудиторской отчетности отмечено, что акционеры направили полученные дивиденды для выполнения инвестиционной программы компании, которая в текущем году возросла втрое по сравнению с 2022 годом.В компании отмечают, что в 2023 году продолжается курс по реализации ключевых направлений стратегии развития. Особое внимание уделяется модернизации и строительству новых мощностей, экологии, социальной политике и высокому уровню корпоративного управления.Как-то так. Но пусть сенсационные показатели ТГК-14 обсуждают специалисты. Тройной рост прибыли – это не шутки.Фото: news.tgk-14.com