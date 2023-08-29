Общество 29.08.2023 в 10:33

В Бурятии женщина 27 лет жила и работала без паспорта

Получить российское гражданство ей помогла Уполномоченный по правам человека
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии женщина 27 лет жила и работала без паспорта
С начала года к Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступило уже 10 обращений с просьбой о содействии в оформлении гражданства России. Как сообщили в аппарате омбудсмена, почти все обратившиеся ранее проживали на территории республик бывшего СССР.

Так, в январе к Уполномоченному обратилась 57-летняя уроженка Кяхтинского района. В 1970 году она, будучи ребенком, вместе с родителями уехала в Киргизию. Из-за военного конфликта в 1990 году её родители вернулись на родину. Женщина осталась в Киргизии, но в 1996 году тоже была вынуждена вернуться из-за давления на межнациональной почве. При возвращении в Бурятию её паспорт советского образца оказался недействительным. Несколько раз женщина обращалась в Управление по вопросам миграции МВД за выдачей паспорта, но безуспешно. Все эти годы, 27 лет, она жила и работала в Бурятии со своим сыном без документов.

«В результате длительной работы Уполномоченного с представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ, Представительством МИД России в Улан-Удэ, консулами иностранных государств, Управлением по вопросам миграции МВД Бурятии, Управления ЗАГС РБ в июле этого года женщина получила паспорт гражданина России и свидетельство о рождении своего сына. В настоящее время вопрос по гражданству сына находится в работе Управления по вопросам миграции МВД по РБ», - рассказали в аппарате Уполномоченного.

В марте к Юлии Жамбаловой обратилось Управление по вопросам миграции МВД Бурятии с просьбой оказать содействие в получении сведений о гражданской принадлежности мужчины, родившегося 1977 году в Казахстане. В возрасте трёх лет он переехал в Бурятию и в течение 13 лет жил и учился в Муйском районе, затем служил в армии. Вопрос о его гражданстве возник при замене паспорта в 45 лет.

«Управление по вопросам миграции направило запрос в компетентные органы Казахстана в августе 2022 года. Необходимо отметить, что ответы на такие запросы идут очень долго, либо вовсе не поступают. В результате граждане вынуждены проживать без российского гражданства с ограничениями в праве на получение бесплатного медицинского обслуживания, образования, трудоустройства, реализацию пенсионных прав и получение всех мер социальной поддержки. Уполномоченным оказано содействие в оперативном предоставлении сведений с компетентных органов Казахстана», - сообщили в аппарате омбудсмена.

Также на контроле Уполномоченного находится вопрос о получении гражданства жительницей Монголии. Женщина с 2010 года проживает в Бурятии, создала здесь семью и стала многодетной матерью. Однако, для получения выплат и пособий ей требуется российское гражданство.

Фото: «Номер один»
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