Общество 29.08.2023 в 10:43

В Бурятии приставы зажгли для сельчанина лампочку Ильича

Частный дом в Горячинске подключили к электросетям после вмешательства органов юстиции
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Текст: Номер один
В Бурятии приставы зажгли для сельчанина лампочку Ильича
В Бурятии судебные приставы Прибайкальского района добились подключения дома жителя села Горячинск к электросетям. Договор о технологическом присоединении мужчина заключил с ресурсоснабжающей организацией. Однако по истечении срока договора, который составлял 1 год, услуги так и не были предоставлены. Прибайкальцу пришлось обращаться в суд,  сообщили в республиканском управлении ФССП.

Доводы ответчика о желании заключить с истцом дополнительное соглашение к договору: наличие трудностей в финансировании, задержке поставок оборудования и материалов для строительства объекта - не нашли отклика в суде. Суд встал на сторону истца и обязал компанию предоставить мужчине услуги электроснабжения.

После вступления решения суда в законную силу гражданин обратился в Прибайкальский районный отдел судебных приставов для исполнения судебного акта. Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, а также о принятии в отношении него мер принудительного характера в случае отказа добровольно исполнить решение суда. Несмотря на это, вопрос с подключением так и не был решен.

«Поскольку руководство организации не предпринимало никаких мер к исполнению решения суда, судебный пристав-исполнитель неоднократно применял к должнику штрафные санкции. Был взыскан исполнительский сбор в размере 50 тыс рублей, а также вынесено предупреждение директору организации об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение сетевой организацией вступившего в законную силу решения суда», - отмечают в Прибайкальском районном отделе судебных приставов.

В результате работы, проведенной судебным приставом, ресурсоснабжающая организация подключила жилой дом к линии электропередач: проложили  воздушные линии электропередачи и установили трансформаторную подстанцию. Для проверки на соответствие техническому регламенту судебным приставом-исполнителем были привлечены специалисты Гостехнадзора, которые не выявили нарушений. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Фото: r03.fssp.gov.ru
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