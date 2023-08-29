Дорожные рабочие в Бурятии в дефиците

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии от компаний из отрасли дорожного строительства. Выяснилось, что за последние три года спрос на персонал со стороны этих работодателей в России вырос в полтора раза.По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», во II квартале 2023 года компании из отрасли «Строительство дорожное и инфраструктурное» открыли более 46 тысяч вакансий по всей России. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Выросли и средние предлагаемые в отрасли зарплаты: с 76 тыс. рублей во II квартале 2020 года до 109 тыс. рублей во II квартале 2023 года.В Бурятии спрос на персонал в компаниях из отрасли дорожного строительства в 2023 году вырос сразу на 300% по сравнению с 2020 годом. В Улан-Удэ – на 292%. Средние предлагаемые зарплаты в столице региона увеличились с 99 до 137 тыс. рублей. А зарплатная вилка в 2023 году в Бурятии составила 103-161 тыс. рублей.Сегодня лидерами по количеству вакансий в отрасли дорожного строительства страны являются Москва (14% вакансий), Красноярский край (11%), Санкт-Петербург (6%), а также Башкортостан и Свердловская область (по 4%). На Дальнем Востоке большее количество таких предложений разместили работодатели из Хабаровского края, Амурской области, Забайкальского края, Бурятии и Приморского края.В целом по стране 43% вакансий в отрасли дорожного строительства предполагают работу вахтовым методом. В каждой второй вакансии (55%) требуется опыт работы от 1 года до 3 лет, в каждой третьей (33%) – от 3 до 6 лет.Чаще всего работодатели находятся в поисках машинистов (11% вакансий), водителей (9%), прорабов (7%), инженеров ПТО (6%), разнорабочих (5%). Также существенная часть вакансий приходится на инженеров-конструкторов и сварщиков (по 4%), на геодезистов, электромонтажников и монтажников (по 3%).«Показательно, что все перечисленные специалисты сегодня находятся в дефиците. Так, на одну вакансию машиниста, сварщика или разнорабочего приходится менее двух активных резюме. Кстати, именно машинистам и сварщика предлагают наиболее высокую в отрасли заработную плату – в среднем около 150 тыс. рублей», - отмечает директор hh.ru Дальний Восток Ксения Аверина.Фото: «Номер один»