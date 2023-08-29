Общество 29.08.2023 в 11:40

В Улан-Удэ обработают участки, пострадавшие от паводка

Сейчас  на Левом берегу подтоплено 53 земельных участка, из них грунтовыми водами – 40, речными – 13
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В Улан-Удэ обработают участки, пострадавшие от паводка
В Улан-Удэ для профилактики инфекционных заболеваний на Левом берегу планируется провести обработку около 50 участков, пострадавших от грунтовых и речных вод. Об этом сегодня на брифинге в мэрии сообщил заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.

Обработку будет производить Комбинат по благоустройству под контролем Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии.

Сейчас  на Левом берегу подтоплено 53 земельных участка, из них грунтовыми водами – 40, речными – 13. На особом контроле все ДНТ и СНТ Левобережья, индивидуальные жилищные строения на Левом берегу, ДНТ Ранет на острове Богородский в Октябрьском районе, а также цокольный этаж школы №44 – сейчас уровень грунтовых вод там составляет 37 см, максимально он достигал 45 см.

«Отмечались выходы воды в ТЦ «Форум» и в подвальных помещениях многоквартирных домов по улице Строителей, 36 и 40 и в подземном паркинге дома по улице Дорожной. Управляющие компании по опыту 2021 года подняли выше элеваторные узлы. Также была угроза подтопления автомобильной дороги в СНТ «Черемушки». Комбинат по благоустройству провел отсыпку на участке протяженностью 250 метров – сейчас угрозы нет», - сказал Дмитрий Федоров.

«Прогноз благоприятный, будет снижение воды. Но, вместе с тем, многоводный период продолжает действовать, поэтому хочу обратиться к жителям Левобережья и СНТ «Ранет» - при наличии неукрепленного подвала или погреба, необходимо укрепить его бетонным строением или засыпать. Дело в том, что при выходе грунтовых вод появляется угроза обрушения фундамента. Есть время подготовиться к следующему летнему паводку», - подчеркнул Дмитрий Федоров.

На сегодняшний день в Улан-Удэ из-за паводковой ситуации все еще действует режим «повышенной готовности». На Левом берегу была организована круглосуточная работа штаба, продолжает работа вайбер-группа с жителями. Подвоз воды все еще осуществляется, но при дальнейшем снижении уровня воды будет приниматься решение о приостановке подвоза, уточнили в администрации города.  

Фото: ulan-ude-info.ru
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