Бурятия получила первую партию новых единых учебников истории

29 августа в Улан-Удэ прибыла первая партия учебников по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. Эти учебники единого образца, изданные Министерством просвещения России, придут на смену использовавшимся ранее в школах нескольким версиям учебников истории от частных издательств.Впервые за почти три десятка лет школьники всей страны вновь будут учиться по единому курсу истории. Ранее существовало несколько десятков учебников, издаваемых различными издательствами, которые между собой никак не были согласованы.«Думаю, что для преподавания в школах такого сложного предмета как история переход на единый учебник имеет первостепенное значение, поскольку только с помощью единой подачи материала можно сформировать у подрастающего поколения полноценное представление о прошлом нашей страны с позиций ее права на цивилизационный и исторический суверенитет и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей», - одним из первых в республике прокомментировал событие на своей странице в ВК ректор Бурятского государственного университета АлдарДамдинов.Как отмечает член авторского коллектива, историк Юрий Никифоров, новые учебники составляют единый комплекс, в котором синхронизированы курсы отечественной и мировой истории в рамках единого школьного предмета «История». Все книги дополняют друг друга как с научно-исторической, так и с учебно-методической точки зрения.«Демагогические призывы в современных условиях вернуться к вариативности учебников означают стремление разрушить этот «канон». Во что это выльется на практике? К чему это приведет? К отказу от единого ядра содержания курса «История», что повлечет за собой невозможность проведения государственной итоговой аттестации по предмету и, в конечном счете, - лишение истории статуса учебного предмета основной образовательной программы и превращение ее в факультатив», - отмечает Юрий Никифоров.Соавтор учебника отмечает также, что «единность» учебника не приведет формированию поголовного единомыслия. Учебник создавался с учетом современных технологий (электронная версия, QR-коды, ведущие на архивы, документы, сайты музеев и органов власти, фильмы, книги). Именно эта составляющая учебника ответственна за решение задач по формированию познавательной самостоятельности школьников, выработке навыков критического мышления.В этом учебном году новыми едиными учебниками будут обеспечены ученики 10-11 классов всех школ Бурятии, а в следующем в республику поступят учебники по истории для 5-9 классов.Фото: «Номер один»