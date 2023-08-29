Общество 29.08.2023 в 12:03

Житель Улан-Удэ раскрыл кражу, зайдя в гости к соседу

Оперативниками уголовного розыска оставалось задержать злоумышленника


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Житель Улан-Удэ раскрыл кражу, зайдя в гости к соседу
В дежурную часть отдела полиции по Улан-Удэ поступило заявление о квартирной краже от 67-летнего пенсионера. Заявитель рассказал о том, что несколько недель назад переехал из многоквартирного деревянного дома в частный дом в пригороде, но регулярно проверял свою квартиру.

Когда он в очередной раз приехал в квартиру, то увидел, что навесной замок на входной двери взломан, а из помещения пропали предметы быта, одежда, стиральная машина, печное литье, компрессор от холодильника и напольные весы.

Гражданин сообщил о происшествии в полицию и, ожидая следственно-оперативную группу, решил зайти в гости к соседу. В доме у мужчины потерпевший увидел свои напольные весы, на что сосед сказал, что не знает, откуда они взялись, и спешно ушёл из дома.

Полицейские задержали 54-летнего злоумышленника в результате оперативно-розыскных мероприятий. Эксперт-криминалист нашел на месте происшествия следы предполагаемого преступника, сообщили в республиканском МВД.

В ходе следственных действий задержанный признался, что проник в жилье соседа и похитил имущество. Часть вещей он продал на рынке, металлические изделия сдал в скупку, одежду и некоторые предметы быта оставил для личного пользования. Часть похищенного изъята и возвращена владельцу. Ущерб потерпевший оценил в 14 тысяч рублей.

Злоумышленник ранее судим, не работает. Возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com
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преступность кража задержание

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