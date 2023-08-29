В Бурятии участники СВО и их семьи освобождены от пеней за неоплату услуг ЖКХ

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, указом №163 от 25 августа 2023 года утверждён порядок освобождения от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, направленный на поддержку военнослужащих, выполняющих профессиональные задачи в зоне специальной военной операции.«Освобождение распространяется на мобилизованных, служащих по контракту, выполняющих задачи в пограничных органах ФСБ, а также на членов семей вышеуказанных категорий граждан. Указанная мера социальной поддержки предоставляется на периоды прохождения военными службы или контракта и независимо от того, кто является нанимателем или собственником жилого помещения, а также независимо от вида жилищного фонда. Мера социальной поддержки распространяется на одно жилое помещение», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.Фото: «Номер один»