Бурвод в Улан-Удэ погрузился во тьму

В Улан-Удэ вчера утром прекратилась подача электричества во многие дома на Бурводе. В некоторых из них до сих пор нет света, что вызывает множество бытовых проблем у местных жителей.- Холодильники текут, кондиционеры не работают, очень жарко днём, - жалуются жители с улицы Строителей. - Когда они прекратят издеваться над людьми? Левый берег постоянно лихорадит с электроснабжением. Раньше такого не было.В компании «Россети», которая обеспечивает электроснабжение Бурвода, дали комментарий по ситуации. По словам представителя компании Юлии Мисюркеевой, ежегодно проводится комплексная ремонтная программа и нынешние работы не исключение.- Там проводятся плановые ремонтные работы по замене провода на ВЛ 110 кВ, которая питает весь Левый берег. Работы проводятся с 28 августа до 30 августа включительно. К сожалению, без частичного ограничения электроснабжения потребителей не обойтись, - сообщили в компании.Фото: «Номер один»